Trenér Tursunov vytáhl Kontaveitovou na post světové dvojky a skončil

Anett Kontaveitová a bývalý kouč Jeleny Vesninové či Aryny Sabalenkové Rus Dmitrij Tursunov se dali dohromady loni v srpnu před US Open.



Šestadvacetiletá Estonka v té době měla na kontě jen jeden triumf, pod vedením bývalého 20. hráče světa Tursunova ale získala během půl roku pět titulů včetně tří trofejí z akcí WTA 500.



Navíc se jako první Estonka kvalifikovala na Turnaj mistryň a postoupila až do finále. Ve světovém žebříčku vyletěla z elitní třicítky na současnou druhou příčku. Ve stejný den ale Kontaveitová oznámila konec spolupráce.



"Chci poděkovat Dmitrijovi za velmi úspěšné společné období. Užili jsme si řadu velkých vítězství. Ale teď jsme se dohodli, že půjdeme každý svou cestou," uvedla rodačka z Tallinnu, jež od únorového postupu do finále v Dauhá a série devíti vítězství prohrála 6 z 9 zápasů.



"Jsem hrdý na práci, kterou jsem odvedl, a taky trochu smutný, ale někdy i dobré věci musejí skončit," uvedl devětatřicetiletý Tursunov.

