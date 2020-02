Trénink místo grandslamu se mu vyplatil. Titul mi pomůže psychicky, věří Veselý

Dlouhých pět let čekal Jiří Veselý na triumf z turnaje ATP. Po nedělním vítězství v indickém Puné se po necelém roce vrátil do první stovky světového žebříčku a věří, že ho úspěch posílí a bude stoupat ještě výš, než je aktuální 72. pozice. Jeho cílem je dostat se do první padesátky.