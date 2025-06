Třetí grandslam sezony je za dveřmi. Co nabídne letošní Wimbledon?

Už v pondělí začíná hlavní soutěž třetího grandslamu sezony, který je považován za vůbec nejtradičnější turnaj v roce. Travnatý Wimbledon má svoje kouzlo a každý hráč, který zde vstoupí na kurt pocítí historii tohoto tenisového svátku. Pojďme si shrnout, co nás letos v All England Clubu čeká.

Travnaté kurty v londýnském Wimbledonu se na následující dva týdny stanou velmi rušným místem. Vypukne zde totiž nejsledovanější turnaj v tenisovém kalendáři, který je spojen s velkým množstvím tradic a dlouholetou historií. Kdo letos hraje, jaký je program a jaké peníze jsou ve hře?

Kvalifikace

Kvalifikace na slavný Wimbledon je už v plném proudu. 128 žen a mužů soutěží o 16 míst v hlavní soutěži v nedalekém Roehamptonu, který je přibližně 15 minut jízdy od All England Clubu. Kvalifikace se zde koná už od roku 1977.

V areálu Bank of England Sports Ground se hraje především z důvodu údržby a přípravy wimbledonských kurtů pro hlavní soutěž. Po skončení kvalifikace by byl travnatý povrch poničený a nekvalitní. Navíc se v tomto týdnu na menších wimbledonských kurtech začíná připravovat celá tenisová elita.

When world No.1s Aryna Sabalenka and Jannik Sinner practice together at Wimbledon ✨



Who hits the ball tube first?



( @wimbledon) pic.twitter.com/3YxLyd0ml4 — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 24, 2025

Hlavní soutěž

Do hlavní soutěže, která se koná od pondělí 30. června do neděle 13. července, se podle žebříčku dostane 104 hráčů, 16 se probojuje z kvalifikace a 8 startuje na divokou kartu. Letošní žebříčková uzávěrka pro start v hlavní soutěži proběhla už 19. května.

V mužské části je obhájcem titulu šampion posledních dvou ročníků Carlos Alcaraz. Tři hráči Jenson Brooksby, Sebastian Ofner a Lloyd Harris startují díky chráněnému žebříčku (PR). Pořadatelé rozdělili všech osm divokých karet mezi domácí hráče. Z elity chybí Casper Ruud, Arthur Fils a Sebastian Korda.

A place like no other. A Championships like no other.



There is only One #Wimbledon. pic.twitter.com/q4WTd6E0jZ — Wimbledon (@Wimbledon) June 9, 2025

Nasazení hráči:

1. Jannik Sinner

2. Carlos Alcaraz

3. Alexander Zverev

4. Jack Draper

5. Taylor Fritz

6. Novak Djokovič

7. Lorenzo Musetti

8. Holger Rune

9. Daniil Medvedev

10. Ben Shelton

11. Alex De Minaur

12. Frances Tiafoe

13. Tommy Paul

14. Andrej Rubljov

15. Jakub Menšík

16. Francisco Cerúndolo

17. Karen Chačanov

18. Ugo Humbert

19. Grigor Dimitrov

20. Alexei Popyrin

21. Tomáš Macháč

22. Favio Cobolli

23. Jiří Lehečka

24. Stefanos Tsitsipas

25. Félix Auger-Aliassime

26. Alejandro Davidovich

27. Denis Shapovalov

28. Alexander Bublik

29. Brandon Nakashima

30. Alex Michelsen

31. Tallon Griekspoor

32. Matteo Berrettini

V ženské části je obhájkyní titulu Barbora Krejčíková. Šestice Markéta Vondroušová, Sorana Cirsteaová, Lin Zhu, Anastasija Sevastovová, Caty McNallyová a Yanina Wickmayerová startují díky speciálnímu žebříčku (SR). Pořadatelé rozdělili sedm divokých karet mezi domácí hráčky a jednu dostala dvojnásobná šampionka Petra Kvitová.

Nasazené hráčky:

1. Aryna Sabalenková

2. Coco Gauffová

3. Jessica Pegulaová

4. Jasmine Paoliniová

5. Qinwen Zheng

6. Madison Keysová

7. Mirra Andrejevová

8. Iga Šwiateková

9. Emma Navarrová

10. Paula Badosaová

11. Jelena Rynakinová

12. Diana Šnajderová

13. Amanda Anisimovová

14. Elina Svitolinová

15. Karolína Muchová

16. Darja Kasatkinová

17. Barbora Krejčíková

18. Jekatěrina Alexandrovová

19. Ljudmila Samsonovová

20. Jelena Ostapenková

21. Beatriz Haddadová Maiaová

22. Donna Vekičová

23. Clara Tausonová

24. Elise Mertensová

25. Magdalena Frechová

26. Marta Kosťuková

27. Magda Linetteová

28. Sofia Kenninová

29. Leylah Fernadezová

30. Linda Nosková

31. Ashlyn Kruegerová

32. McCartney Kesslerová

Odměny

Odměny ve Wimbledonu téměř každým rokem rostou a letos jsou opět rekordní. Vítěz mužské dvouhry a vítězka ženské dvouhry získají šek v hodnotě tří milionů liber. Vítězný deblový pár v obou kategoriích si odnese 680 tisíc liber. Šampioni mixu vyhrají 135 tisíc liber. Celkem si mezi sebe hráči rozdělí 53 500 000 liber.

Wimbledon total prize money: £53.5 million that is a 7% increase vs last year and is double the figure awarded 10 years ago. pic.twitter.com/xIS82XNhGc — Michal Samulski (@MichalSamulski) June 12, 2025

Program

Mimo hlavních soutěží mužské a ženské dvouhry, čtyřhry a mixu se v druhém týdnu grandslamu hrají také další soutěže. Už 5. července startuje juniorka do 18 let a dva dny po ní juniorka do 14 let.

30. června – 1. července: první kolo mužů a žen

2.–3. července: druhé kolo mužů a žen, první kolo čtyřher

4. července: třetí kolo mužů a žen, druhé kolo čtyřher, první kolo mixu

5. července: třetí kolo mužů a žen, druhé kolo čtyřher, první kolo mixu, první kolo chlapců i dívek do 18 let

6. července: osmifinále mužů a žen, třetí kolo čtyřher, druhé kolo mixu, první kolo chlapců i dívek do 18 let

7. července: osmifinále mužů a žen, třetí kolo čtyřher, čtvrtfinále mixu, druhé kolo dívek do 18 let, první kolo čtyřhry chlapců do 18 let

8. července: čtvrtfinále mužů a žen, čtvrtfinále čtyřher, semifinále mixu, druhé kolo chlapců do 18 let, první kolo čtyřhry dívek do 18 let

9. července: čtvrtfinále mužů a žen, čtvrtfinále čtyřher, třetí kolo chlapců a dívek do 18 let, druhé kolo čtyřhry chlapců a dívek do 18 let

10. července: semifinále žen, semifinále čtyřhry mužů, finále mixu, čtvrtfinále chlapců a dívek do 18 let, čtvrtfinále čtyřhry chlapců a dívek do 18 let, dvouhry chlapců a dívek do 14 let

11. července: semifinále mužů, semifinále čtyřhry žen, finále mixu, semifinále chlapců a dívek do 18 let, semifinále čtyřhry chlapců a dívek do 18 let, dvouhry chlapců a dívek do 14 let

12. července: finále žen, finále čtyřhry mužů, finále dívek do 18 let, finále čtyřhry chlapců a dívek do 18 let, semifinále chlapců a dívek do 14 let

13. července: finále mužů, finále čtyřhry žen, finále chlapců do 18 let, finále chlapců a dívek do 14 let