Třetí triumf v řadě, série 15 výher! Sabalenková ovládla i Abú Zabí

Aryna Sabalenková na konci loňské sezony ovládla halové podniky v Ostravě a Linci a skvělou formu si drží i po téměř dvouměsíční pauze. Dvaadvacetiletá Běloruska si na úvodním letošním turnaji v Abú Zabí se ztrátou jediného setu došla pro další titul.

Nasazená čtyřka a světová desítka si postupně poradila s Polonou Hercogovou, Ajlou Tomljanovičovou, Ons Džabúrovou, Jelenou Rybakinovou, Marií Sakkariovou a v dnešním finále jasně přehrála dvakrát 6-2 Veroniku Kuděrmetovovou.

15th consecutive win

3rd title in a row

9th title overall @SabalenkaA defeats Kudermetova 6-2, 6-2 for the title!#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/MX6Od7P3xZ