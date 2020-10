Martincová v Ostravě prošla kvalifikací. Ve hře jsou ještě Krejčíková a Bouzková

WTA OSTRAVA - Všechny tři české naděje v sobotu zvládly vstup do kvalifikace domácího turnaje WTA Premier v Ostravě a dnes tak mají možnost zabojovat o účast v hlavní soutěži nejkvalitněji obsazeného turnaje žen na území Česka. Tereza Martincová už kvalifikačním sítem prošla, když porazila Španělku Paulu Badosaovou. Barbora Krejčíková právě hraje se Švýcarkou Jil Teichmannovou a Marii Bouzkovou čeká Ruska Darja Kasatkinová.

Tereza Martincová se po restartu sezony představuje na šesté akci a popáté musela začínat v kvalifikaci. Po Palermu, Praze, Istanbulu a pařížském French Open zvládla svůj úvodní zápas i v Ostravě, když v sobotu zdolala nasazenou Američanku Bernardu Peraovou.



Ale teprve podruhé se prodrala kvalifikačním sítem až do hlavní soutěže. Dnes pětadvacetiletá Češka ve Slezsku porazila 6-3 6-2 i Španělku Paulu Badosaovou, s níiž neztratila set stejně jako dvěma lety v kvalifikaci v Acapulku a loni ve finále antukového turnaje ITF v Essenu.



121. hráčka světa Martincová, jež dlouhodobě usiluje o premiérový průnik do Top 100, tak napodobila své snažení v Istanbulu, kde nakonec postupem až do semifinále vyrovnala své maximum na okruhu WTA.



Ve hře jsou ještě Krejčíková a Bouzková

Barbora Krejčíková po životním výsledku na Roland Garros, na němž si před dvěma týdny zahrála osmifinále a poprvé se posunula do Top 100, v sobotu smetla devatenáctiletou Slovinku Kaju Juvanovou a dnes se pokusí prodat svou formu v prvním vzájemném duelu se Švýcarkou Jil Teichmannovou.



Marii Bouzkovou po včerejší hladké výhře nad Ukrajinkou Katarinou Zavackou čeká v rozhodujícím kole kvalifikace bývalá světová desítka Ruska Darja Kasatkinová.



Los hlavní soutěže: Dvojka Plíšková může začít proti kvalifikantce

Pořadatelé turnaje v Ostravě dostali důvěru uspořádat turnaj WTA Premier s dotací 528 tisíc dolarů jako náhradu za zrušenou akci v čínském Zhengzhou. V závěru příprav sice trnuli, zda dostanou výjimku ze současných plošných opatření proti koronaviru, ale hygieně dokázali dodat podklady o přísných hygienických opatřeních a nejkvalitněji obsazený tenisový turnaj žen na českém území se tak může konat.

WTA PREMIER OSTRAVA

(19. - 25. 10. 2020) los dvouhry

V sobotu byla v Ostravě rozlosována hlavní soutěž, v níž se představí minimálně pět domácích tenistek. Druhá nasazená Karolína Plíšková začne ve druhém kole proti Chorvatce Donně Vekičové, nebo jedné z kvalifikantek. Na tu v 1. kole čeká Kateřina Siniaková.



Kristýna Plíšková se v duelu s Řekyní Mariou Sakkariovou utká o souboj s nejvýše nasazenou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou. Barbora Strýcová se v )vodním kole střetne s Tunisankou Ons Džabúrovou a Karolína Muchová bude čelit Číňance Shuai Zhang.



Nasazenou trojkou je Běloruska Aryna Sabalenková, čtyřkou její krajanka a dvojnásobná grandslamová šampionka Viktoria Azarenková. Z grandslamových vítězek se představí také Lotyška Jelena Ostapenková.