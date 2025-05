Tři legendy, pak už Kvitová. Česká hvězda se blíží dalšímu milníku

181 - Petra Kvitova has claimed her 181st WTA-1000 match win, trailing only three players since the format’s introduction in 2009 – Victoria Azarenka (208), Simona Halep (186) and Caroline Wozniacki (183). Comeback.#IBI25 | @InteBNLdItalia @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/3j5xc7x0LW — OptaAce (@OptaAce) May 6, 2025