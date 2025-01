Triumf Keysové nebyl jen senzační, ale i výjimečný. Jakým způsobem se zapsala do historie?

Prvenství Madison Keysové (29) na právě skončeném Australian Open bylo senzační, výjimečné a historické. Američanka rozhodně dorazila jako hráčka, která mohla zaskočit jednu či dvě favoritky. Ale nečekalo se, že zvládne dvojboj v podobě Aryny Sabalenkové a Igy Šwiatekové, odvrátí mečbol polské hvězdy a dojde si pro svůj první grandslamový titul. Pojďme se podívat, jakým způsobem se Američanka zapsala do historie.

Keysová absolvovala svou 46. hlavní soutěž na grandslamových turnajích a předtím se dostala do finále pouze na domácím US Open v roce 2017. V otevřené éře tenisu potřebovaly více účastí na zisk premiérového titulu z majorů pouze Marion Bartoliová (47, Wimbledon 2013) a Flavia Pennettaová (49, US Open 2015).

Konkrétně v Melbourne Parku bylo jejím předchozím maximem semifinále z ročníků 2015 a 2022. Před rokem se Australian Open kvůli zdravotním problémům vůbec nezúčastnila a do loňské sezony naskočila až v březnu.

Po skalpech Igy Šwiatekové a Aryny Sabalenkové jako první od Sereny Williamsové v roce 2005 porazila v jednom ročníku Australian Open světovou jedničku i dvojku. Obecně na grandslamech to dokázala jako první od Světlany Kuzněcovové na French Open 2009.

Rodačka z Rock Islandu je mimochodem nejstarší tenistkou od zavedení žebříčku v listopadu 1975, které se něco takového na podnicích velké čtyřky povedlo v semifinále a finále.

Cestu za triumfem měla extrémně těžkou, rankingově vlastně nejtěžší za posledních zhruba pět let. Během letošního Australian Open vyřadila čtyři z 10 nejvýše nasazených hráček.

V open éře něco takového na ženských grandslamech zvládly už jen Na Li na French Open 2011, Mary Pierceová na French Open 1995 a Evonne Goolagongová-Cawleyová ve Wimbledonu 1980.

Ve věku 29 let a 11 měsíců je nejstarší zbrusu novou americkou grandslamovou šampionkou v open éře. A pouze Italky Flavia Pennettaová s Francescou Schiavoneovou a Britka Ann Jonesová čekaly na svůj první grandslamový titul déle.

Momentálně má na kontě sérii 12 vítězství. Jedná se o její nejdelší šňůru na nejvyšším okruhu. Před Australian Open triumfovala v Adelaide a osm ze zmíněných 12 výher zaregistrovala až v rozhodujícím setu.

Top 5 toughest women's grand slam title run of 2020s (by average ranking faced):



12.3 - MADISON KEYS (AO 2025)

19.0 - Markéta Vondroušová (WC 2023)

19.1 - Barbora Krejčíková (WC 2024)

25.9 - Iga Świątek (USO 2022)

26.2 - Aryna Sabalenka (USO 2024) pic.twitter.com/HqQMMnhNWL — Raj (@RajBhandari1001) January 25, 2025

Keysová je 14. ženou v open éře, která dokráčela ke grandslamovému titulu po odvráceném mečbolu. Tuto hrozbu musela likvidovat v semifinále s Igou Šwiatekovou, Polka byla dokonce jediný míček od postupu na vlastním servisu. V této statistice navázala právě na Šwiatekovou, jež čelila mečbolu na loňském French Open, a Barboru Krejčíkovou, která se radovala na pařížské antuce v roce 2021.

Pokud dáme dohromady skalpy světové jedničky a dvojky a odvrácený mečbol, tak to dokázala na majorech jako třetí po krajankách Sereně Williamsové (Australian Open 2005) a Venus Williamsové (Wimbledon 2005).