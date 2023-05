Trofej k 20. narozeninám. Alcaraz v Madridu poprvé obhájil titul na turnaji Masters

Carlos Alcaraz před dvěma týdny v Barceloně poprvé v kariéře obhájil titul na turnaji ATP a dnes na další antukové akci před domácími fanoušky v Madridu poprvé zopakoval triumf z předchozí sezony i na prestižním podniku série Masters 1000.

Zatímco před rokem v hlavním městě Španělska porazil Rafaela Nadala, Novaka Djokoviče či Alexandera Zvereva a jako nejmladší v historii ATP Tour (od roku 1990) porazil tři hráče Top 5 během jednoho turnaje, letos už nastupoval jako největší favorit a ani jednou nečelil členovi Top 10.

Statistiky zápasu

Alcaraz - Struff 2 esa 4 3 dvojchyby 5 70 %

1. podání 'in' 51 %

67 %

úsp. 1. podání 75 %

56 %

úsp. 2. podání 45 %

19 winnery 26 31 nevyn. chyby 33 9/14 hra na síti 33/52 3/11 brejkboly 2/8 99 celkem bodů 96 čas: 2:24

Letos v Madridu sice poprvé v sezoně prohrál úvodní set, ale dalších jedenáct setů už vyhrál a v dnešním finále ustál i nadechnutí Jana-Lennarda Struffa k obratu. Německého tenistu zdolal po téměř dvou a půl hodinách boje 6-4 3-6 6-3, přestože zahrál jen 19 winnerů a dopustil se 31 nevynucených chyb.

Alcaraz prohrál s o třináct let starším Struffem předloni na French Open a loni ve Wimbledonu ho udolal až po pětisetovém boji. A ani třetí vzájemný souboj se z jeho pohledu nevyvíjel jednoznačně. Po ztrátě druhé sady byl v útlumu a za stavu 1-1 v rozhodujícím setu čelil brejkbolu. Dokázal ho však odvrátit a po zisku třetího gamu a následném rozhodujícím brejku už měl zbytek utkání pod kontrolou.

KING CARLOS II @carlosalcaraz outlasts Struff to DEFEND his Madrid crown!#MMOpen pic.twitter.com/1PlFHstxhG — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2023

"On hraje velmi dobře a agresivně. Jen jsem si neustále říkal, ať čekám na šance. Ve druhém setu jsem nějaké příležitosti na brejk měl, ale nevyužil jsem je. Nebylo snadné se se ztrátou setu vyrovnat, ale zůstal jsem pozitivní a věřil, že další šance přijdou a proměním je," komentoval Alcaraz, jenž na domácí půdě neprohrál už 21 zápasů v řadě.

"Je skvělé hrát doma ve Španělsku. Je to trochu něco jiného vyhrát turnaj před rodinou a kamarády. Moc to pro mě znamená, na to se nedá zapomenout. Diváci mi tu od prvního dnes strašně moc pomáhali," dodal rodák z Murcii.

Druhý hráč světa Alcaraz, který kvůli různým zdravotním potížím přišel o začátek sezony včetně Australian Open a odhlásil se z dvou dalších původně naplánovaných turnajů, vylepšil svou skvělou letošní bilanci na 29-2, z toho 19-1 na antuce.

V celkově 13. finále vítěz loňského US Open Alcaraz získal jubilejní 10. titul a už čtvrtý z podniků Masters, na kterých ve finále ještě neprohrál. Na metu 10 triumfů dosáhl jako šestý nejmladší v historii (20 let a 2 dny).

Ve světovém žebříčku se dotáhne pouhých 5 bodů za vedoucího Novaka Djokoviče a pokud příští týden na dalším podniku Masters v Římě nastoupí k jednomu zápasu, vrátí se na post světové jedničky.

Most Masters 1000 titles (active players)



38 - Djokovic

36 - Nadal

14 - Murray

5 - Zverev, Medvedev

4 - ALCARAZ@carlosalcaraz #MMOpen pic.twitter.com/spE4Pj8swp — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2023

33letý Struff před 11 dny v Madridu vypadl v kvalifikaci, ale nakonec se jako první lucky loser v historii prodral až do finále turnaje Masters. Pět soupeřů včetně světové pětky Stefanose Tsitsipase udolal v pěti setech, neuspěl až ve svém teprve druhém finále na okruhu ATP v boji o premiérový titul.

"Byla to pro mě úžasná cesta. Prohrál jsem tu v kvalifikaci, ale dostal jsem druhou šanci a takhle jsem ji využil. Moc všem děkuju za podporu," řekl Struff, který své jediné předchozí finále prohrál předloni na domácí antuce v Mnichově.