Trojka šťastná nebyla. Plíšková prohrála i třetí letošní finále, potřetí v řadě nestačila na Giorgiovou

C. Giorgiová a Kar. Plíšková

Karolína Plíšková si letos zahrála tři finále, na antuce v Římě, na trávě ve Wimbledonu ani na tvrdém povrchu v Montréalu ale na titul nedosáhla.



Dnes v Kanadě prohrála 3-6 5-7 s Camilou Giorgiovou. Italské vrstevnici podlehla podobně jako ve dvou nedávných soubojích v červnu v Eastbourne a v červenci na olympiádě v Tokiu. Ve vzájemné bilanci tak vede už jen 5-4.



Plíšková v šesté hře neproměnila brejkbol a v následném gamu naopak přišla o svůj servis. To její hru nadlouho poznamenalo, až za stavu 1-3 v druhé sadě se dokázala vrátit do zápasu. Giorgiová jí k jedinému brejku pomohla dvěma dvojchybami.



Druhý set rozhodla dvanáctá hra, v níž Plíšková po dvou nevynucených chybách prohrávala 15-40. Při prvním mečbolu poslala míč do sítě Giorgiová, při druhém česká tenistka.

Tears of joy. Enjoy the moment, Camila



Your 2021 @OBNmontreal

Champion pic.twitter.com/CDsghQl1UP — wta (@WTA) August 15, 2021



Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková hrála ve svém celkově 32. finále, poslední 16. titul slavila už loni v lednu v australském Brisbane. Od té doby ve finále už čtyřikrát třikrát po sobě prohrála a zatím tak nedokázala prodloužit svou sérii osmi sezon, v nichž pokaždé vyhrála alespoň jeden turnaj WTA.



71. hráčka světa Giorgiová, která v osmifinále vyřadila také Petru Kvitovou, ve svém 9. finále získala třetí a dosud nejcennější titul. Předchozí dvě trofeje má z trávy v Hertogensboschi 2015 a haly v Linci 2018. Ve světovém žebříčku vyletí na 34. místo, jen osm příček za své maximum.



Plíšková se nyní přesune na další turnaj WTA 1000 v Cincinnati. Česká šampionka z roku 2016 ve druhém kole čeká na Julii Putincevovou, nebo jednu z kvalifikantek. Giorgiová vinou úspěchu v Montréalu nestihla kvalifikaci a bude mít týden volna. Před US Open by si měla zahrát ještě v Chicagu.