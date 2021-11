Tsitsipas odstoupil z Turnaje mistrů. Debut čeká na druhého náhradníka Norrieho

Stefanos Tsitsipas se od nezdaru ve finále French Open trápil, 8 z 9 porážek utrpěl s hráči mimo Top 20. Na podzim ho navíc začaly limitovat bolesti pravé paže, kvůli kterým před dvěma týdny nedohrál zápas na Masters v Paříži.



Na Turnaj mistrů se stihl dát dohromady, ale v úvodním vystoupení nestačil na skvěle hrajícího Rusa Andreje Rubljova a do dalšího zápasu už nenastoupí. Před dnešním soubojem proti Casperu Ruudovi odstoupil kvůli zranění pravého loktu.

@steftsitsipas has withdrawn from the #NittoATPFinals due to a right elbow injury.



Wishing you all the best in your recovery, Stef #NittoATPFinals pic.twitter.com/JEbmproNeF — ATP Tour (@atptour) November 17, 2021



"Bylo to pro mě velmi těžké rozhodnutí, ale to zranění mě trápí už několik týdnů. Tvrdě jsem makal, abych tu mohl být, ale nejsem teď ve stavu, ve kterém bych mohl hrát zápasy. Nechtěl jsem pokračovat s bolestmi, zdraví je na prvním místě," oznámil zklamaný Tsitsipas.





"Okamžitě začnu hledat specialistu, aby se mi na loket podíval a uvidíme, jak se stihnu připravit na začátek nové sezony. Věřím, že se vrátím v top formě," dodal čtvrtý hráč světa.



Na vrcholu sezony 23letý Řek startoval potřetí v kariéře. V roce 2019 při svém debutu triumfoval, loni skončil s bilancí 1 výhra a 2 porážky ve skupině.







Místo Tsitsipase se do soutěže zapojí Cameron Norrie, kterého na Turnaji mistrů čeká premiéra. Dnes večer se představí proti Noru Ruudovi a pokud mu oplatí debakl 0-6 2-6 z říjnového finále v San Diegu, bude moct v pátek zabojovat proti světové jedničce Novaku Djokovičovi o postup do semifinále.



Šestadvacetiletý Brit si pozici druhého náhradníka vydobyl po životním roce, v němž na okruhu ATP šestkrát postoupil do finále, v červenci v Los Cabos v Mexiku získal premiérový titul a v říjnu oslavil i triumf na turnaji kategorie Masters v Indian Wells.



Dvanáctý hráč světa Norrie do Turnaje mistrů zasáhne jako už druhý náhradník. V Turíně předčasně skončil také Ital Matteo Berrettini, který v Červené skupině skrečoval úvodní utkání s Alexanderem Zverevem. Nahradil ho krajan a žebříčková jedenáctka Jannik Sinner, který do soutěže vstoupil včerejší hladkou výhrou nad Polákem Hubertem Hurkaczem.



Dva náhradníci zasahují do jednoho ročníku Turnaje mistrů teprve potřetí v historii a poprvé od roku 1998. Teprve podruhé by oba měli odehrát dva zápasy.

Welcome, @cam_norrie



The Brit replaces Tsitsipas in Green Group & will take on Ruud tonight in Turin. #NittoATPFinals pic.twitter.com/gPqt0Kf0PH — ATP Tour (@atptour) November 17, 2021