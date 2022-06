Tsitsipas po třech letech vyhrál zápas na trávě a zahraje si s Murraym

Stefanos Tsitsipas si dnes po třech letech vychutnal vítězný zápas na trávě. V premiéře ve Stuttgartu nejvýše nasazený Řek porazil 6-3 6-4 devatenáctiletého Švýcara Dominica Strickera, který včetně zvládnuté kvalifikace hrál už čtvrtý zápas.



"Věděl jsem, že už se tady mnohem více aklimatizoval. Já na trávě dlouho nehrál, ale myslím, že jsem odehrál dobrý zápas. Je to pro mě dobrý start," komentoval pátý hráč světa Tsitsipas.



O své první semifinále na travnatém turnaji si 23letý Řek zahraje s dvojnásobným wimbledonským šampionem Andym Murraym, kterého v jediném vzájemném duelu loni na US Open zdolal až v pěti setech.



35letý Brit Murray, jenž poslední týdny podřídil přípravě na Wimbledon a minulý týden si zahrál semifinále na challengeru v Surbitonu, dnes porazil 6-3 7-6 sedmého nasazeného Kazacha Alexandera Bublika a letošní bilanci na trávě vylepšil na 5-1.



Nick Kyrgios zvládl i druhý letošní zápas na trávě bez ztráty servisu. Dnes po obratu porazil 6-7 6-4 6-3 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho a postoupil do čtvrtfinále.



V něm si 27letý Australan zahraje po devíti letech s Maďarem Mártonem Fucsovicsem (h2h 1-0), který v třísetové bitvě zdolal semifinalistu loňského Wimbledonu Poláka Huberta Hurkacze.





• ATP 250 STUTTGART •

Německo, tráva, 769.645 eur

čtvrteční výsledky (09. 06. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Tsitsipas (1-Řec.) - Stricker (Švýc.) 6-3 6-4 Fucsovics (Maď.) - Hurkacz (3-Pol.) 7-5 6-7(7) 6-3 Otte (Něm.) - Shapovalov (4-Kan.) 7-6(6) 7-6(4) Kyrgios (Austr.) - Basilašvili (5-Gruz.) 6-7(4) 6-4 6-3 Sonego (6-It.) - Struff (Něm.) 7-6(2) 7-6(4) Murray (Brit.) - Bublik (7-Kaz.) 6-3 7-6(4)