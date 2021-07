Tsitsipas se na antuku vrátil vítězně, v Hamburku přehrál domácího Köpfera

Stefanos Tsitsipas na antuce v Monte Carlu získal svou premiérovou trofej z akcí Masters, v Barceloně měl ve finále mečbol proti Rafaelovi Nadalovi a v Římě byl blízko skalpu Novaka Djokoviče. Vynikající formu potvrdil na French Open, na pařížské antuce se poprvé probojoval do finále grandslamů, v němž neuhájil náskok 2-0 na sety proti světové jedničce Djokovičovi.

Po nečekaném vyřazení v prvním kole Wimbledonu (porážka s Francesem Tiafoem) se vrátil na antuku a v Hamburku, kde při svém loňském debutu došel až do finále, se vrátil na vítěznou vlnu. Nejvýše nasazený si v úvodním zápase poradil s domácím Dominikem Köpferem a zaznamenal svou již 40. letošní výhru.

Do utkání sice vstoupil prohraným podáním, ale v dalším průběhu žádnému brejkbolu nečelil, servis si okamžitě vzal zpět a po čtyřech nevyužitých setbolech na returnu získal úvodní set v tie-breaku. Ve druhé sadě s ním domácí tenista dokázal držet krok jen do stavu 3-3, pak už řecký favorit, jenž proměnil jen tři ze 14 brejkbolů, dominoval.

Back in Hamburg, back to winning ways @steftsitsipas battles past Koepfer 7-6 6-3 to progress at the #HamburgOpen - his 40th win of 2021! pic.twitter.com/U58Fdi2NDR