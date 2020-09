Tsitsipas si v Hamburku poradil s Lajovičem a je v semifinále

Stefanos Tsitsipas se akorát před pauzou dostal do své top formy, když bez ztráty setu ovládl halový podnik v Marseille a v Dubaji až ve finále prohrál s Novakem Djokovičem. Po restartu sezony se vrátil semifinálovou účastí na přesunutém Masters v New Yorku, ovšem poslední dva turnaje pro něj byly obrovským zklamáním. Na US Open ve třetím kole proti Bornovi Čoričovi neudržel jasné vedení a nevyužil šest mečbolů a na římském Masters se loučil hned po úvodním zápase.

Při své premiéře v Hamburku si vede podstatně lépe a po vypadnutí Daniila Medveděva je největším favoritem na zisk titulu. Druhý nasazený si bez ztráty setu poradil s Danielem Evansem, kvalifikantem Pablem Cuevasem i dnes s Dušanem Lajovičem, kterého porazil potřetí v řadě.

Tsitsipas šel do vedení až po hodině hry po úspěšném tie-breaku. Zatímco v úvodní sadě nedokázal soupeři sebrat servis, ve druhém setu i přes jedno ztracené podání srbského tenistu jasně přehrával, brejknul ho třikrát a zvítězil 7-6(5) 6-2.

Dvaadvacetiletý Řek bude o své třetí letošní finále, první po pauze a celkově 12. kariérní, bojovat s Alexanderem Bublikem, nebo Christianem Garínem.

Loňský finalista Andrej Rubljov ve čtvrtfinále přehrál 6-2 7-5 Roberta Bautistu a poprvé od lednových triumfů v Dauhá a Adelaide postoupil mezi nejlepší kvarteto. O své celkově sedmé finále si 22letý Rus zahraje s Ugem Humbertem, nebo Casperem Ruudem.