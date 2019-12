Tsitsipas v Abú Dhabí otočil souboj s Djokovičem. Ve finále vyzve Nadala

Stefanos Tsitsipas má za sebou skvělou sezonu zakončenou triumfem na Turnaji mistrů a na pozici šestého hráče světa. I proto si poprvé vysloužil pozvánku na prestižní exhibici do Abú Dhabí, kde se už 12. rok po sobě koná prestižní generálka na novou sezonu.



A jednadvacetiletému Řekovi se ve Spojených arabských emirátech daří. Včera přehrál Rusa Andreje Rubljova a dnes zvládl i těžký souboj proti světové dvojce a obhájci titulu Novaku Djokovičovi, kterého zdolal 3-6 7-6 6-4.



Tsitsipas do zápasu vstoupil mizerně a prohrával 1-5. Dokázal se však do zápasu dostat a po raketovém vstupu do druhého setu vedl 5-1. Luxusní náskok sice prohospodařil, ovšem v tie-breaku si vynutil třetí dějství a to zvládl lépe. Brejk z úvodního gamu si bez potíží pohlídal, když do konce utkání již nečelil žádnému brejkbolu.



"Začátek zápasu mi moc nevyšel, bylo to 1-5, což mě dost naštvalo. Ale nedal jsem to znát a říkal si, že mám na víc a hrál jsem uvolněněji. Byla to velká bitva a jsem rád, že jsem dokázal hrát hlavou," uvedl Tsitsipas, jenž vyhrál třetí z pěti vzájemných zápasů. Na outdoorovém hardu uspěl i potřetí.



Dvaatřicetiletý Srb startuje v Abú Dhabí pošesté v kariéře a poprvé utrpěl porážku. Triumfem nezakončil jen ročník 2015, kdy nenastoupil k finálovému zápasu.



V sobotním finále se Tsitsipas střetne se světovou jedničkou Rafaelem Nadalem (h2h 1-5). Třiatřicetiletý Španěl ve druhém semifinále smetl 6-1 6-3 Rusa Karena Chačanova, s nímž v osmi vzájemných střetnutích ztratil stále jen jeden set.



Nadal v případě triumfu odskočí Djokovičovi, který má na kontě z Abú Dhabí rovněž čtyři prvenství. Na turnaji se potkávají popáté, ale ani letos se fanoušci ve Spojených arabských emirátech nedočkají jejich premiérového souboje na kurtu.

• EXHIBICE ABÚ DHABÍ 2019 •

Spojené arabské emitráty, tv. povrch

páteční výsledky (20. 12. 2019) • semifinále • Tsitsipas (Řec.) - Djokovič (Srb.) 3-6 7-6(4) 6-4 Nadal (Šp.) - Chačanov (Rus.) 6-1 6-3 • zápas o 5. místo • Rubljov (Rus.) - Hyeon Chung (Kor.) 7-6(5) 7-6(1)