Tsitsipas ve finále nezaváhal. V Lyonu se na Roland Garros naladil druhým titulem

Stefanos Tsitsipas před Roland Garros odehrál 19 zápasů na antuce a 16 z nich vyhrál, třikrát se dostal do finále. Prohrál jen Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem a Casperem Ruudem.



Před měsícem v Monte Carlu si 22letý Řek došel bez ztráty setu pro první trofej z turnajů Masters 1000, na 'pětistovce' v Barceloně prohrál až ve finále po nevyužití mečbolu s Nadalem a tento týden dominoval na akci ATP 250 v Lyonu.



Pátý hráč světa Tsitsipas ve Francii porazil Tommyho Paula, Jošihita Nišioku, Lorenza Musettiho a v dnešním finále si poradil s Cameronem Norriem. O tři roky staršího Brita porazil dvakrát 6-3.



Problémy měl Tsitsipase pouze v úvodním gamu, kdy při svém podání prohrával 0-40. Všechny tři brejkboly ale odvrátil a další už soupeři nenabídl. Postupně začal dominovat, v posledních čtyřech gamech ztratil jen čtyři míčky. Soupeři tak oplatil porážku z předloňského Hopman Cupu.



"Od začátku turnaje jsem se cítil v dobré formě. Pyšný jsem i na dnešní výkon. Čekal jsem těžký zápas, protože Cameron tady odehrál dobré zápasy proti silným soupeřům. Nebylo to tak snadné, jak by se podle výsledku mohlo zdát, ale udržel jsem nervy na uzdě a zůstal koncentrovaný od začátku do konce," komentoval Tsitsipas.



Ve svém celkově 16. finále Tsitsipas získal sedmý titul. Letos má na kontě už 33 výher, což je nejvíce ze všech tenistů na okruhu ATP. Nyní ho čeká týden volna před obhajobou semifinále na French Open.



"Odpočinek mě nečeká. Budu dál trénovat a připravovat se na Roland Garros. Chci věřit tomu, že se mi v Paříži povede dobrý výsledek, protože cítím, že na to mám dobrou formu," dodal nejlepší tenista v řecké historii.



Pětadvacetiletý Norrie hrál finále znovu po třech týdnech a potřetí v kariéře, premiérový titul ale znovu nezískal.



"Byl to pro mě těžký zápas, úplně se mi nepovedl. Ale chci poděkovat všem, kteří dnes přišli a udělali dobrou atmosféru. Není to teď pro nás úplně obvyklé," řekl Norrie.

• ATP 250 LYON •

Švýcarska, antuka, 481.270 eur

nedělní výsledky (22. 05. 2021) • Dvouhra - finále • Tsitsipas (2-Řec.) - Norrie (Brit.) 6-3 6-3 • Čtyřhra - finále • Nys/Pütz (4-Mon./Něm.) - Mahut/Herbert (1-Fr.) 6-4 5-7 10-8