Tsitsipas vyhrál bitvu šampionů s Medveděvem. Řek si zahraje o semifinále, Rus je bez šance

Stefanos Tsitsipas v roce 2019 při svém debutu na Turnaji mistrů odstartoval skalpem Daniila Medveděva, s nímž si poradil až na šestý pokus, a nakonec si v 21 letech dokráčel pro životní triumf.



Další dva ročníky pro něj skončily už ve skupině a letos odstartoval porážkou s Novakem Djokovičem. Dnes však vyhrál důležitý druhý zápas s Medveděvem a boj o postup do semifinále má ve svých rukách.

Statistiky zápasu

Tsitsipas - Medveděv 9 esa 16 1 dvojchyby 2 75 %

1. podání 'in' 66 %

83 %

úsp. 1. podání 85 %

54 %

úsp. 2. podání 47 %

41 winnery 33 28 nevyn. chyby 28 30/37 hra na síti 7/14 2/3 brejkboly 1/1 106 celkem bodů 98 čas: 2:20

24letý Řek do zápasu vstoupil koncentrovanější, rychle se dostal do vedení 3-0 a náskok si bezpečně pohlídal. Ve druhé sadě nebyl k viděni jediný brejkbol a po 12 gamech musel přijít na řadu tie-break. Tsitsipas se v něm dostal ze stavu 1-4 a postupně měl tři mečboly, ale ani jeden nevyužil a Medveděv si po výhře 13-11 vynutil třetí dějství.



Tsitsipas v něm za stavu 3-3 až ve svém 15. gamu na podání poprvé ztratil víc jak dva gamy, poprvé čelil brejkbol a o servis přišel. A když pak Medveděv brejk potvrdil, vedl 5-3 a byl dva míčky od vítězství. Obrat ale nedokonal, o dva roky mladší Řek zmobilizoval síly a nakonec přeci jen zvítězil. Rozhodující zkrácenou hru ovládl jednoznačně 7-1.



"Byl to hodně vyčerpávající zápas. Doufám, že si to diváci užili. Já jsem pyšný na svůj výkon. Jsem ráda, že jsem se nevzdal a pořád bojoval. V těžkých okamžicích jsem dokázal vyhrát několik těžkých výměn a vrátit se do zápasu," komentoval Tsitsipas, jenž nastřílel 41 winnerů a dopustil se 28 nevynucených chyb. Více než čtvrtinu fiftýnů uhrál při hře na síti.



"Bylo to jak na horské dráze," dodal Tsitsipas, který prvních pět vzájemných duelů s Medveděvem prohrál, ale za poslední tři roky vyhrál čtyři ze šesti soubojů a celkovou bilanci snížil na 4-7.



O 2. místo v Červené skupině si Tsitsipas zahraje v pátek v přímém souboji s Andrejem Rubljovem (h2h 7-5), který po úvodní výhře nad Medveděvem dnes odpoledne nestačil na Djokoviče. Na vítěze už v semifinále čeká Nor Casper Ruud, který má po dvou zápasech jisté 1. místo v Zelené skupině.



Pokud Tsitsipas vyhraje příští dva zápasy, stane se poprvé světovou dvojkou.



Šampion z roku 2020 Medveděv je po dvou porážkách bez šance na postup a neobhájí loňské finále. Se sezonou se rozloučí soubojem s Djokovičem, s nímž bude bojovat alespoň o 200 bodů do žebříčku a tučnou finanční prémii.