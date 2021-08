Tsitsipas vyhrál pětisetové drama s Murraym. Ztratil jsi můj respekt, zlobil se Brit

US OPEN - Stefanos Tsitsipas byl blízko vyřazení i v prvním kole US Open, ale nakonec na rozdíl od Wimbledonu uspěl. Jeden z největších favoritů ovšem s Andym Murraym prohrával 1-2 na sety a bývalou světovou jedničku a vítěze ročníku 2012 zdolal až po čtyřech hodinách a 48 minutách. Zřejmě si ale pobouřil dalšího kolegu na tour. "Ztratil jsi můj respekt," zlobil se Murray po zápase, v němž Tsitsipas předvedl další ze svých dlouhých přestávek na toaletu.

Stefanos Tsitsipas měl na French Open na dosah první grandslamový triumf, ale ve finále neudržel vedení 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi. Následně v prvním kole Wimbledonu prohrál s Francesem Tiafoem a další překvapivé porážky si připsal v Hamburku, na olympiádě a v Torontu a v semifinále v Cincinnati neudržel vedení proti Alexanderovi Zverevovi.

K dalšímu šokujícímu vyřazení měl blízko v dnešním utkání prvního kola na US Open. S vítězem ročníku 2012 Andym Murraym totiž jasně prohrál úvodní dějství a v tie-breaku druhé sady čelil dvěma setbolům v řadě. Dramatickou zkrácenou hru nakonec získal, ale ve třetím setu byl opět horší a znovu musel dotahovat. Ve zbytku zápasu už dominoval a nakonec po čtyřech hodinách a 48 minutách zvítězil 2-6 7-6(7) 3-6 6-3 6-4.

Tsitsipas znovu využil dlouhé přestávky na toaletu, kam si vzal všechny své věci včetně mobilního telefonu. To se Murraymu hodně nelíbilo a stěžoval si umpirovému sudímu podobně jako Zverev nedávno v Cincinnati. "Ztratil jsi můj respekt," vzkázal řecké jedničce na pozápasové tiskové konferenci. "Řekl bych to samé i v případě postupu, to můžu slíbit. Ta jeho pauza byla nesmyslná a on to moc dobře ví," dodal bývalý první hráč světa, který si s Tsitsipasem jen velmi vlažně podal ruku a rychle opustil centrální dvorec Arthura Ashe. "Pokud má něco na srdci, měli bychom si o tom promluvit. Nemyslím si, že jsem porušil pravidla," uvedl Tsitsipas.

Tsitsipas bude o vyrovnání svého newyorského maxima bojovat s Adrianem Mannarinem. Francouz po obratu z 0-2 na sety postoupil přes krajana Pierra-Huguese Herberta.

Andrej Rubljov své letošní působení na US Open zahájil podstatně suverénněji. Dvojnásobný čtvrtfinalista si na úvod poradil 6-3 7-6(3) 6-3 se servismanem a kvalifikantem Ivem Karlovičem. Jeho další překážkou bude Pedro Martínez.

Marin Čilič začal hrát profesionální turnaje už v roce 2004 a dnes na US Open, kde v roce 2014 triumfoval, poprvé v kariéře vzdal rozehraný zápas na dospělých akcích. Dvaatřicetiletý Chorvat vedl nad Philippem Kohlschreiberem 2-0 na sety, ale v páté rozhodující sadě a za stavu 7-6(4) 7-6(3) 2-6 1-6 0-2 už nemohl pokračovat.

Vstup do závěrečného grandslamu sezony dnes čeká ještě jednoho z největších favoritů, předloňský finalista Daniil Medveděv se na závěr programu na centru utká s Richardem Gasquetem.