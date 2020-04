Tsitsipas, Wozniacká, Shapovalov a Vekičová zkompletovali virtuální madridský turnaj

V mužské dvouhře budou o titul bojovat antukový král Rafael Nadal, Andy Murray, Lucas Pouille, John Isner, Karen Chačanov, David Goffin, Gaël Monfils, Fabio Fognini, Alexander Zverev, Diego Schwartzman, David Ferrer, Frances Tiafoe, Dominic Thiem, Kei Nišikori, Stefanos Tsitsipas a Denis Shapovalov.

O ženskou trofej budou usilovat česká jednička Karolína Plíšková, loňská vítězka Kiki Bertensová, Angelique Kerberová, Carla Suárezová, Fiona Ferrová, Kristina Mladenovicová, Eugenie Bouchardová, Viktoria Azarenková, Madison Keysová, Elina Svitolinová, Johanna Kontaová, Belinda Bencicová, Sorana Cirsteaová, Bianca Andreescuová, Caroline Wozniacká a Donna Vekičová.

"Rodiče mi kdysi říkali, že hraním videoher se nikam nedostanu. Jsem rád, že neměli pravdu," uvedl loňský finalista Tsitsipas. "Je skvělé být součástí prvního on-line tenisového turnaje," dodal vítěz Turnaje mistrů.

"Na turnaj se velmi těším. Už se nemůžu dočkat svého prvního zápasu," řekla bývalá světová jednička a grandslamová šampionka Wozniacká, která na letošním Australian Open ukončila profesionální kariéru.

The final 4️⃣! @StefTsitsipas, @DonnaVekic, @denis_shapo and @CaroWozniacki complete the cast for the #MMOPEN Virtual Pro! Not long to go now! ⏰ #PlayAtHome pic.twitter.com/JFvuRywWvC