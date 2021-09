Tsitsipas znovu potřeboval více než tři sety, Medveděv je dál suverénní

Stefanos Tsitsipas ve finále French Open neuhájil náskok 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi a od té doby nepůsobí vůbec přesvědčivě. Jeden z nejúspěšnějších hráčů první poloviny sezony zaznamenal překvapivé porážky s Francesem Tiafoem, Filipem Krajinovičem, Ugem Humbertem a Reillym Opelkou a spokojený nemůže být ani se svými výkony na US Open.

Nejlepší řecký tenista v prvním kole musel do rozhodující páté sady s bývalým šampionem Andym Murraym a další zaváhání předvedl dnes proti Adrianovi Mannarinovi. Úvodní dva sety sice ovládl jednoznačně, ale ve třetím dějství prohrál tie-break a i proti letos se trápícímu soupeři potřeboval více než tři sety. Francouze hlavně kvůli jeho problémům s kolenem dorazil "kanárem" a před závěrečnou sadou si opět neodpustil dlouhou pauzu na toaletu.

Pro Tsitsipase, který si dnes připsal už 50. letošní vítězství, je US Open jasně nejméně úspěšným grandslamem. Postupem do třetího kola vyrovnal své maximum na turnaji. O první osmifinále si zahraje s Carlosem Alcarazem.

Osmnáctiletý Španěl porazil Francouze Arthura Rinderknecha a postoupil do třetího kola amerického grandslamu jako nejmladší hráč za posledních 14 let. Dva zápasy vyhrál i ve Wimbledonu. Na dvou grandslamech to dokázal v tomto věku naposledy Novak Djokovič v roce 2005.

