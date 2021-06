Tsitsipas, Zverev i Medveděv jsou v Paříži v osmifinále

FRENCH OPEN - Favorité spodní poloviny mužské dvouhry na French Open bez větších problémů postoupili do osmifinále. Řek Stefanos Tsitsipas po ztracené úvodní sadě zdolal Američana Johna Isnera, Němec Alexander Zverev potvrdil roli favorita proti Srbu Djeremu a Rus Daniil Medveděv na svém neoblíbeném povrchu přehrál 3-0 na sety Reillyho Opelku.

Pátý nasazený Stefanos Tsitsipas poprvé na letošním Roland Garros prohrál set. Ve třetím kole zdolal 5-7 6-3 7-6 6-1 Američana Johna Isnera, s nímž vyhrál počtvrté v řadě, a svou neporazitelnost prodloužil na sedm utkání.



"John je hodně vysoký, má skvělý servis. V prvním setu jsem si nevěděl rady, ale od druhého setu jsem svou hru zlepšil a postupně dostal zápas pod kontrolu. Ze zápasu si mohu odnést spoustu pozitiv," komentoval Tsitsipas večerní zápas zcela bez diváků.



O čtvrtfinále si 22letý Řek obhajující loňské semifináje zahraje se Španělem Pablem Carreñem (h2h 2-0).



Daniil Medveděv při předchozích čtyřech startech na French Open nepřešel přes první kolo, ale letos se ztrátou jediného setu postoupil už do osmifinále. Druhý nasazený Rus dnes přehrál 6-4 6-2 6-4 Reillyho Opelku.







O čtvrtfinále si Medveděv zahraje s Christianem Garínem, s nímž prohrál v květnu na antuce v Madridu.nebo Marcosem Gironem. Pětadvacetiletý Chilan Garín dnes porazil 6-1 5-7 6-2 6-2 Američana Marcose Girona a poprvé postoupil do osmifinále grandslamu.



Alexander Zverev v prvním kole French Open prohrával s krajanem Oscarem Ottem už 0-2 na sety, ale od té doby vyhrál devět setů v řadě. Nejlepší německý tenista dnes přehrál 6-2 7-5 6-2 Lasla Djereho.



O vyrovnání svého maxima na antukovém grandslamu se utká s Keiem Nišikorim, se kterým se potká už na třetím turnaji v řadě. Japonský tenista v úvodních dvou kolech na French Open musel pokaždé do pěti setů, ale dnes výrazně pošetřil síly, jelikož mu po prohrané úvodní sadě vzdal kvalifikant Henri Laaksonen. Bývalý čtvrtý hráč světa si tak poprvé od předloňského Wimbledonu zahraje osmifinále grandslamů.



Federico Delbonis na letošním French Open potvrzuje životní formu. Třicetiletý Argentinec, který si nedávno v Římě zahrál své první čtvrtfinále na Masters, dnes v Paříži smetl 6-4 6-1 6-3 Itala Fabia Fogniniho a poprvé v kariéře si zahraje osmifinále grandslamů.



V něm Delbonis vyzve Španěla Alejandra Davidoviche, který si poradil s Norem Casperem Ruudem.