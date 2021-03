Tsonga má první výhru po 16 měsících a vleklém boji se zády. Jsem šťastný jako dítě, radoval se po skalpu Lópeze

Jo-Wilfried Tsonga od loňského Australian Open třináct měsíců nehrál. Rok laboroval s bolestmi zad, během pauzy byl i na operaci s levým kolenem. Na kurty se vrací až nyní na oblíbených domácích halových turnajích.



Před dvěma týdny v Montpellier skončil hned v prvním kole po hladké porážce s o patnáct let mladším Američanem Sebastianem Kordou a z jeho gest byl čitelný smutek a zklamání.



Na druhý pokus už se však první výhry po 16 měsících dočkal. V Marseille v souboji dvou veteránů zdolal i díky 19 esům 3-6 6-4 7-5 o čtyři roky staršího Španěla Feliciana Lópeze.

Hands up if you've missed the Tsonga smile ‍♂️@tsonga7 beats Lopez 3-6 6-4 7-5 for his first win on the ATP Tour in 16 months pic.twitter.com/xtpQNBL9o5 — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2021



"Tohle je pro mě jedno z největších vítězství kariéry, protože pro mě bylo těžké hrát tenis. Dlouhé měsíce jsem měl velké bolesti. Dnes jsem vyhrál jeden zápas, což byl jeden z mých cílů pro těchto pár týdnů... Jsem šťastný jako dítě," radoval se Tsonga v pozápasovém rozhovoru na kurtu.



"Myslel jsem, že ten pocit už nikdy nezažiju. Slovy to nejde popsat... My jsme jediní, kdo držíme klíč našeho osudu. Nedovolte, aby vám někdo jiný říkal, že něco nedokážete," napsal bývalý pátý hráč světa Tsonga po zápase na sociální stě.



Bývalý finalista Australian Open a vítěz 18 turnajů ATP Tsonga vyhrál s 39letý Lópezem i šestý vzájemný souboj. "Dohromady nám je skoro 80 let. Známe se dlouho a máme spoustu společných vzpomínek, nejen ze zápasů. Jsem moc rád, že jsem ho porazil. Je to pro mě cenné vítězství, protože v hale je to skvělý hráč, hraje levou rukou a má parádní servis. Jsem dnes opravdu moc šťastný," dodal rozzářený Francouz.



O čtvrtfinále se trojnásobný šampion Tsonga utká s dvaadvacetiletým krajanem Ugem Humbertem (h2h 1-0), se kterým si před dvěma týdny zahrál dva zápasy ve čtyřhře.







Jevním ze domácích hráčů, kteří v úterý prošli prvním kole, byl Pierre-Hugues Herbert. Devětadvacetiletý Francouz smetl za 70 minut hry 6-1 6-4 šestého nasazeného Japonce Keie Nišikoriho, kterému nenabídl ani jeden brejkbol, a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



"Věděl jsem, že budu muset hrát od začátku agresivně, že Kei bude při hře od základní čáry lepší. Od začátku do konce jsem se držel svého herního plánu, na nic si nemohu stěžovat. Za výhru jsme moc rád," pochvaloval si bývalý druhý deblista světa Herbert, který porazil nasazeného soupeře poprvé od loňského února.



V 'suchém triku' prošel prvním kolem Alejandro Davidovich. S Řekem Petrosem Tsitsipasem, bratrem světové šestky Stefanose, ztratil po podání jen tři míčky, na fiftýny zvítězil 50-20 a za pouhých 45 minut vyhrál drtivě 6-0 6-2.



Ve druhém kole na sedmého nasazeného Španěla Davidoviche čeká domácí Arthur Rinderknech. Pětadvacetiletý Francouz na úvod otočil zápas proti Kazachu Michajlu Kukuškinovi.



Nasazenou jedničkou je Rus Daniil Medveděv, dvojkou a zároveň dvojnásobným obhájcem titulu je Stefanos Tsitsipas. Do turnaje řecký tenista vstoupí duelem proti domácímu Lucasi Pouillemu, jenž si na úvod poradil 7-5 6-3 se Slovákem Alexem Molčanem.