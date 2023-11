Turínské publikum dohnalo Sinnera i k prvnímu skalpu Djokoviče, semifinále má na dosah

TURNAJMISTRŮ - Jannik Sinner (22) na domácí půdě v Turíně pokračuje v úspěšném debutu na Turnaji mistrů v roli plnohodnotného účastníka a po dvou skalpech bývalých šampionů ho jediný set dělí od jistoty postupu do semifinále. Po Stefanosi Tsitsipasovi (25) si italský tenista v bouřlivé atmosféře v hale Pala Alpitour poradil také s 19 zápasů neporaženým šestinásobným vítězem Novakem Djokovičem (36), kterého udolal po více než tříhodinovém boji a na čtvrtý pokus si připsal Srbův skalp.

Djokovič – Sinner 5:7, 7:6, 6:7

Sinner letos pokračuje v postupném pronikání mezi nejlepší tenisty světa a zapisuje si osobní i národní milníky. Ve Wimbledonu si poprvé zahrál semifinále grandslamu, v Torontu slavil první triumf na podniku Masters 1000, ve světovém žebříčku ATP vyrovnal posunem na čtvrté místo italské maximum a jako první Ital v open éře vyhrál během jedné sezony víc než 54 zápasů (aktuálně 59).

Díky čtyřem triumfům v Montpellieru, Torontu, Pekingu a Vídni (poprvé ovládl čtyři turnaje během jedné sezony) se také premiérově kvalifikoval na Turnaj mistrů. Sice si na něm zahrál už v roce 2021, ale do soutěže zasáhl až jako náhradník od druhého kola s minimální šancí na postup ze skupiny, kterou zakončil s bilancí 1:1.

Letos už si dvaadvacetiletý Ital na domácí půdě v Turíně úspěšně odbývá premiéru se vším všudy. Po nedělní přesvědčivé výhře 6:4, 6:4 nad řeckým šampionem Tsitsipasem si poradil i s šestinásobným vítězem Novakem Djokovičem, kterého udolal po 3 hodinách a 6 minutách boje 7:5, 6:7, 7:6.

JANNIK WINNER @janniksin records a first EVER win over Djokovic 7-5 6-7 7-6 to hand the World No.1 his first loss since Wimbledon!#NittoATPFinals pic.twitter.com/N6LXyV238L — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2023

Čtvrtý vzájemný souboj byl od prvních okamžiků vyrovnaný. Sinner získal první set díky brejku v jedenácté hře. Ve druhé sadě nebyl k vidění jediný brejkbol a Djokovič si v tie-breaku vynutil rozhodující dějství.

V něm se Sinner opíral o mohutně povzbuzující publikum, které brnkalo na nervy Djokoviče. Ten sice za stavu 2:4 poprvé sebral o 14 let mladšímu sokovi servis, ale v rozhodující zkrácené hře prohrál prvních pět výměn a zachránit se již nedokázal. Přitom zahrál více winnerů (42:39) a udělal méně nevynucených chyb (26:33).

"Nevím, co říct. Musím se ještě spoustu věcí naučit, pořád mi chybí dostatek sebevědomí. V tie-breaku druhého setu jsem udělal chyby při servisu a ty klíčové momenty jsem moc nezvládl. Ale ve třetím setu jsem v těch big pointech hrál dobře. Celkově si myslím, že měl zápas vysokou úroveň," komentoval Sinner premiérový skalp Djokoviče.

"Znamená to pro mě hodně. Nevím, kam přesně to vítězství zařadit. Novak je světová jednička, vyhrál 24 grandslamů a patří do elitního klubu. Oba jsme dobře podávali, byl to taktický zápas a jsem moc rád, že jsem ho získal," dodal rodák z Innichenu.

Sinner je teprve čtvrtým italským účastníkem Turnaje mistrů a může se stát jeho prvním italským semifinalistou. Slavit postup ze skupiny mohl už v úterý v případě dvousetové výhry, nyní ale potřebuje získat ještě alespoň set proti Holgeru Runemu, nebo věřit, že Djokovič neporazí 2:0 na sety náhradníka Huberta Hurkacze.

Vítěz šesti letošních turnajů včetně tří grandslamů Djokovič prohrál teprve pošesté v sezoně, poprvé od finále Wimbledonu a následné sérii 19 vítězství. Od poloviny května našel teprve druhého přemožitele z 33 zápasů, letošní bilanci na tvrdých površích včetně haly si mírně pohoršil na 32:2.

V Turíně Djokovič absolvoval už druhou tříhodinovou bitvu. Tu první proti Runemu v neděli zvládnul a získal jistotu, že v čele žebříčku ATP zahájí jubilejní 400. týden a poosmé v kariéře přezimuje jako světová jednička.

Na Turnaji mistrů šestatřicetiletý Srb startuje pošestnácté v kariéře a potvrdil mizernou bilanci ve svých druhých zápasech (8:8). Dosud jedenáctkrát, z toho třikrát navzdory porážce ve druhém vystoupení, postoupil do semifinále. Pokud by letos dokázal navázat na svá vítězství z let 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2022, překonal by v počtu triumfů Švýcara Rogera Federera.

Za posledních 17 let Djokovič chyběl na Turnaji mistrů jen na konci roku 2017, kdy pro něj sezona skončila už ve Wimbledonu kvůli zranění pravého loktu. Devět z posledních deseti startů proměnil minimálně v postup ze skupiny. Letos si semifinále zajistí v případě čtvrteční výhry 2:0 nad Hurkaczem, jinak bude potřebovat pomoc od Sinnera v zápase proti Runemu.