Turnaj O pohár prezidenta ČTS pokračuje semifinálovými souboji. Prvními finalisty jsou Kolář a Muchová

Středeční program zahájili Zdeněk Kolář s Vítem Kopřivou. Úspěšnější byl na centrálním antukovém dvorci první jmenovaný, který za dvě hodiny hry zvítězil 6-3 7-6(3). Set neztratil ani včera proti juniorskému vítězi US Open Jonášovi Forejtkovi, kterého dokonce porazil bez ztráty podání. O něj dnes sice jednou přišel, když za stavu 6-5 ve druhé sadě proti přemožiteli Lukáše Rosola servíroval na vítězství, nicméně rozhodující set nepřipustil.

Třiadvacetiletý Kolář se potýkal s puchýřem na pravé ruce, v které drží raketu. "Zhoršovalo se to, praskalo to, i krev trošku, ale musím se s tím nějak popasovat," řekl 229. hráč světa v České televizi. V utkání odvrátil třináct ze čtrnácti brejkbolů. "Je potřeba i hromada štěstíčka, ale vrátilo se mi to za dřinu, co jsem absolvoval."

Ve finále se Kolář střetne s Michaelem Vrbenským, nebo Jiřím Lehečkou.

Jako první se do finále ženské části turnaje probojovala Karolína Muchová. Rodačka z Olomouce na tvrdém povrchu zdolala 6-1 4-6 10-6 zkušenou Barboru Strýcovou.

Svěřenkyně Davida Kotyzy Muchová vlétla do zápasu suverénně, rychle vedla 4-0 a za půl hodiny získala úvodní set. Pak se ale 31. hráčka žebříčku WTA Strýcová zlepšila, obě tenistky měly problém udržet servis a zkušenější Strýcová sadu v koncovce získala. V super tie-breaku ještě Strýcová vedla 4-3, ale Muchová šesti body v řadě vývoj otočila, a to i díky prohozu po doběhnutém zkrácení.

Ve finále Muchová narazí na největší favoritku a nasazenou jedničku Petru Kvitovou, nebo Kateřinu Siniakovou.

Diváci do areálu pražské Sparty nesmí, u kurtu jsou pouze trenéři a manažeři, hlavní rozhodčí a tři lajnoví. Turnaj živě vysílá Česká televize.

Na zahajovací boje ve Stromovce navážou turnaje O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta vždy pro 16 hráčů a hráček. Hrát se bude i soutěž družstev a exhibiční charitativní duely týmů Karolíny Plíškové a Kvitové.

Mezinárodní sezona okruhů ATP, WTA i ITF je kvůli pandemii nového typu koronaviru od půlky března přerušena a začne nejdříve v srpnu.