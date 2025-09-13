Turnaj snů skončil pro Bartůňkovou v semifinále. Češku čeká výrazný vzestup žebříčkem
Jovicová - Bartůňová 6:3, 6:7, 6:3
Bartůňková nevstoupila do duelu s Jovicovou příliš dobře. Prohrála si hned svůj úvodní servis a nabrala nepříjemné manko 0:3. Špatně rozjetou sadu ale Češka nezabalila, i ona v páté hře poprvé uspěla na returnu a snížila na 2:3.
Na vyrovnání ale rodačka z Prahy nedosáhla, vzápětí si znovu prohrála podání a na stav 2:4 už reagovat nedokázala. Sebevědomě hrající Jovicová sice ještě za stavu 5:2 setbol neproměnila, vzápětí už ale na svém podání nezaváhala a sadu dovedla za 44 minut do vítězného konce 6:3.
Ve druhém setu si obě tenistky dlouho držely svá podání. Do kritické situace se dostala Bartůňková za stavu 3:3, kdy to byla právě ona, kdo jako první ztratil podání. Američanka však brejk potvrdit nedokázala a znovu bylo vyrovnáno.
Dramatický druhý set tak dospěl až do zkrácené hry. Tu začala česká tenistka mizerně, když rychle prohrávala 0:4 a zdálo se, že už nebude schopná porážce zabránit.
Bartůňková se však dokázala vzchopit, náskok soupeřky smazala a v napínavém závěru tie-break získala 7:5.
V nervózním úvodu rozhodující sady si nejdříve obě tenistky vzájemně prolomily podání. Za stavu 3:2 pro Jovicovou o něj ale česká tenistka přišla podruhé a nabrala manko 3:5.
Šanci otočit duel měla Češka v následující hře, kdy si při podání soupeřky vypracovala hned čtyři brejkové možnosti, ani jednu však nevyužila a mohlo ji to pořádně mrzet.
Jovicová využila svou třetí mečbolovou příležitost a po téměř tříhodinovém boji vyhrála po setech 6:3, 6:7 a 6:3.
Bartůňková se po životním turnaji může těšit na výrazné vylepšení žebříčkového postavení, když by se v novém vydání měla posunout na zhruba 143. místo, což je jednoznačně jejím životním maximem.
Jovicová má ještě před finálovým bojem zajištěnou pozici v elitní padesátce.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře