Turnaje hrát nemůžou, ale na gauči nesedí. Co v posledních dnech dělaly hvězdy ATP?

Hvězdy mužského tenisu jsou bez turnajů, ale to neznamená, že celé dny tráví na gauči. Stan Wawrinka se například pustil do vaření, Marin Čilič si našel nového koníčka, Novak Djokovič zkouší nový trik a Juan Martín Del Potro poctivě chystá návrat.

Novak Djokovič možná trénuje novou přípravu na servis, driblování s míčkem dneska před podáním dělá skoro každý.

Marin Čilič má nového koníčka. Zavesloval si s chorvatskými šampiony Martinem a Valentem Sinkovičovými.

Those @SinkovicBros make it look so easy. It definitely is not . Fun morning trying something new. https://t.co/XnkUKx6m3T — Marin Cilic (@cilic_marin) March 13, 2020

Stan Wawrinka ukázal své kulinářské schopnosti.

Juan Martín Del Potro se chce po další operaci pravého kolene vrátit na kurty. Vítěz US Open 2009 proto poctivě dře v posilovně.

Always great to see this man back in action!



Keep pushing, @delpotrojuan pic.twitter.com/WuHwVn2fUC — ATP Tour (@atptour) March 10, 2020

Návrat chystá také Kei Nišikori. Japonská jednička piluje údery.

Stefanos Tsitsipas si našel čas na focení v Kalifornii.