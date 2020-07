Turnaje ITF v USA se v srpnu konat nebudou

Americká tenisová asociace USTA zrušila kvůli koronaviru všech pět turnajů nižší kategorie ITF, které se měly na různých místech v USA odehrát během srpna. Plány, které počítají od 31. srpna s grandslamovým US Open v New Yorku, ale zůstávají dál v platnosti beze změn.

Elitní okruhy ATP a WTA chystají restart sezony, která je přerušená od března, na srpen. Muži mají v kalendáři od poloviny srpna turnaj ve Washingtonu, ženy se po startu v Evropě přidají v USA na Cincinnati Masters, které bude tentokrát hostit New York. Poté by mělo následovat US Open.

USTA se rozhodla zrušit menší turnaje kvůli obavám o zdraví a bezpečí všech zúčastněných. Ženy měly na okruhu ITF odehrát od začátku srpna turnaje v Lexingtonu v Kentucky, Landisville v Pennsylvanii a Concordu v Massachusetts. Muži měli v plánu turnaje v Memphisu v Tennessee a Decaturu v Illinois.