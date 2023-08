Turnajům v Česku můžete věřit. Všichni vědí, že budou mít úroveň, říká Fabrizio Sestini

S tradičně vřelým úsměvem se prochází hlavně v zákulisí a mívá na starosti hladký chod na tenisových turnajích ženského okruhu v Evropě a na středním Východě. "Na začátku je to o tom, aby se zkontrolovala všechna nastavení, normy a požadavky. A pokud pak turnajový štáb pracuje poctivě, tak by všechno mělo fungovat dobře. I já pak mám pocit, že jsem odvedl dobrou práci," vysvětluje pro Livesport Zprávy rodák z Říma, který i díky své ženě poznal město piva – Plzeň a zamiloval si samozřejmě i českou metropoli.

Co je vlastně náplní vaší práce?

"Jsem v podstatě prostředníkem mezi ředitelem turnaje, jeho zaměstnanci a oddělením WTA pro všechny přípravné práce před turnajem. Spadají do toho i obchodní operace, marketing, a branding."

Jak dlouho trvá příprava turnaje, které WTA organizuje?

"Začíná se asi 10 měsíců dopředu. Je třeba nastavit provoz, finance a připravit se na možné nástrahy. Hlavně v nedávném období covidu to bylo hodně o řešení problémů a předcházení všemožných situací. Dnes jsou zase další oblasti, které musíme řešit – finanční krize nebo problémy spojené válečnými konflikty. Ale pokaždé jsou to výzvy, které je třeba vyřešit a napravit společně."

Původem jste také tenista. Jak vůbec probíhal váš přerod z aktivního hráče v manažera?

"Ano, celé své mládí jsem hrál tenis. Prošel jsem snad vším, co zkouší každý mladý hráč. Nebyl jsem moc dobrý, ale s přibývajícím věkem jsem se zlepšoval, takže jsem pár let objížděl turnaje futures a satelity. Pak jsem dostal příležitost jít na vysokou školu do USA a hrál jsem za Texas Christian University, což je stejná škola, na kterou chodil třeba Cameron Norrie a další kluci. Cítil jsem, jak jdu výkonnostně nahoru, jenže jsem si v posledním ročníku přivodil těžké zranění. V mezidobí jsem začal komunikovat s ATP a když jsem dostudoval univerzitu, dostal jsem nabídku, stát se tour manažerem. Vzal jsem to hned, ta příležitost mě nadchla."

Co má na starosti tour manager?

"To je v podstatě prostředník mezi hráči a ředitelem turnaje ve všech záležitostech všemožného plánování. Spadají do toho veškeré rozpisy zápasů, výklady pravidel, vše co se stane v dějišti turnaje. Je to hlavně o práci v místě konání."

Pak jste ale tři roky působil i jako šéf komunikace. To je spíš práce s médii…

"Ano, prošel jsem si na tenisových turnajích skoro vším. Sedm letech jsem jezdil po turnajích jako tour manažer a pak jsem tři roky řídil komunikaci. Pohledem z dáli je to o tom, že se staráte o všechny rozhovory před turnajem i během něj, koordinujete tiskové konference i rozhovory jeden na jednoho. Ale také se staráte o sponzory nebo o hvězdy, které pomáhají s propagací turnajů a musí absolvovat i jiné mediální povinnosti, než ty, které jsou vidět."

Dnes působíte ve WTA jako viceprezident pro vztahy s turnaji. Jak hodně je rozdílná práce pro mužský a ženský tenis?

"WTA má stejně jako ATP snahu vytvářet větší turnaje a co nejvíce příležitostí pro své hráčky a hráče. Existuje mnoho podobností, ale rozdíly samozřejmě jsou. WTA je dlouhá léta lídrem mezi sportovními organizacemi, která podporuje hráčky. Ať už je to vzdělávání či asistence, nebo záležitosti okolo rovnosti pohlaví, kde se pracuje na posílení postavení žen a jejich rovných příležitostí k výdělkům. Obě organizace ale dobře spolupracují na podpoře a rozvoji sportu a mají stejné poslání chránit a rozvíjet zájmy hráčů a turnajů po celém světě."

Zřejmě stejně jako tenistky musíte hodně cestovat. Jak to snáší vaše rodina?

"Teď už je to vlastně velmi dobré. Na cestách jsem byl hlavně v období, kdy jsem pracoval pro ATP, to jsem byl pryč v podstatě 9-10 měsíců v roce. Cestoval jsem po celém světě, což byla samozřejmě velká zábava. Ve WTA jsme před sedmi lety začali vytvářet strukturu našeho oddělení. Na začátku jsme tam byli jen ve dvou, dnes už práci dělíme mezi čtyři lidi. A tak se to zároveň s mou novou pozicí dostává mezi časem v kanceláří a na cestách do rovnováhy. Většinou už na daném turnaji trávím třeba jen tři nebo čtyři dny."

Jakou zkušenost má WTA s organizací turnajů v České republice? V poslední době to nebyla jen Praha, ale hrálo se i v Ostravě.

"V době covidu nebylo možné hrát v Číně, takže se musely hledat nové turnaje. A měli jsme štěstí, že jsme našli velmi dobré promotéry v České republice. Ostravská pětistovka odvedla vynikající práci. To samé platí i pro Prahu a turnaj ve Stromovce. Čeští pořadatelé jsou velmi zkušení a vždy se snaží dát sportovcům ten nejlepší zážitek. Všeobecně se ví, že českým organizátorům můžete věřit. Vždycky to bude dobře udělané."

A český ženský tenis? Co říkáte na jeho současnou kvalitu?

"Celé Česko je silná tenisová země. Trofeje získávala všude – ve Fed Cupu, v Davis Cupu, Češi vyhrávají grandslamy. A působivé je i to, kolik mladých hráčů, hlavně na ženském okruhu, stále přichází a získává velké tituly. Tohle spousta dalších větších zemí Česku závidí. Přiznejme si, že Česko nemá grandslamový turnaj, nemá největší federaci ani velké zdroje financí. Má ale úžasné trenéry a velmi dobrou tenisovou kulturu. Češi jsou velmi hladoví a umí pokorně a tvrdě pracovat a skutečně maximalizovat svůj potenciál.”

Poslední otázka směřuje k vaší rodině. Nepřemýšleli jste se svou ženou v době její aktivní kariéry nastoupit někdy na grandslamu do turnajů smíšené čtyřhry?

"Rád bych si s Andreou zahrál mix na nějakém větším turnaji, ale nemyslím si, že bych měl takovou úroveň. Když spolu někdy hrajeme, dokážu ji porazit, ale na grandslamové úrovni jsou chlapi i pro mix samozřejmě mnohem lepší než já. Kdybychom spolu hráli, možná bychom byli docela dobří partneři. Je to stejné jako v životě. Myslím, že bychom vždy byli schopni ve správný čas udělat správnou věc, dát dohromady to nejlepší co v nás je a pokusili se zápas vyhrát."