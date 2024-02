Týden #10-11: Blíží se velký podnik v Indian Wells, hlavní soutěž bude hrát minimálně sedm Čechů

Miami WTA 1000 | Entry list

| Mar 19 - Mar 31 |



Players entered using their protected ranking are: Kerber, Badosa, Osaka, Shuai Zhang, Rogers, Saville, Anisimova, Sevastova pic.twitter.com/LBICnu0QLo — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) February 21, 2024