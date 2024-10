Týden #44: Masters v Paříži bude se třemi Čechy. Bouzková zůstává v Číně, Samson hraje v Mexiku

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (44. týden)

ATP Masters 1000 Paříž | WTA 250 Hongkong | WTA 250 Jiujiang | WTA 250 Mérida

Probíhající turnaje (43. týden)

WTA 500 Tokio | ATP 500 Vídeň | ATP 500 Basilej | WTA 250 Guangzhou

21. října

22:30 | Djokovič se odhlásil z Masters v Paříži

Novak Djokovič bude teprve potřetí v kariéře chybět na halovém Masters 1000 v pařížské hale Bercy, které loni už posedmé ovládl. Sedmatřicetiletý Srb se tak letos může představit už jen na Turnaji mistrů, pokud nepřijde o pozici mezi osmičkou nejlepších a bude mít o start v Turíně zájem.

9. října

18:00 | Entry list ATP 250 Bělehrad (od 3. do 9. listopadu)

Bělehrad bude jedním z posledních dvou klasických turnajů ATP v aktuální sezoně. Do srbské metropole se chystají Alex de Minaur, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti a také Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Do kvalifikace se přihlásil Jakub Menšík.

Více informací

18:00 | Entry list ATP 250 Méty (od 3. do 9. listopadu)

Ve francouzských Métách vedou herní pole Casper Ruud a Holger Rune. Účast mají v plánu také Ugo Humbert, Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime či Matteo Berrettini. Čtvrtý pod čarou pro hlavní soutěž je Jakub Menšík.

Více informací

2. října

15:00 | Entry list ATP Masters 1000 Paříž (od 28. října do 3. listopadu)

V seznamu přihlášených pro poslední letošní podnik série Masters chybí z TOP 42 žebříčku pouze loňský šampion Novak Djokovič. Mezi největší favority patří Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem či Alexander Zverev s Daniilem Medveděvem. Hlavní soutěž budou hrát Tomáš Macháč a Jiří Lehečka a v kvalifikaci se představí Jakub Menšík.

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Hongkong (od 28. října do 3. listopadu)

Herní pole na podniku WTA 250 v Hongkongu vede Diana Šnajderová, přijede také Simona Halepová. Kateřina Siniaková se kvůli účasti na Turnaji mistryň odhlásila a nebude obhajovat finálovou účast. Dorazí naopak její loňská přemožitelka a úřadující šampionka Leylah Fernandezová.

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Jiujiang (od 28. října do 3. listopadu)

Marie Bouzková bude nasazenou jedničkou na nové akci WTA 250 v čínském Jiujiangu. Turnaje by se měla zúčastnit také v životní formě hrající Slovenka Rebecca Šramková. V hlavní soutěži by měly účinkovat i sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy.

Více informací

15:00 | Entry list WTA 250 Mérida (od 28. října do 3. listopadu)

Turnaj WTA 250 v Méridě má v době asijských podniků velmi zvláštní umístění v kalendáři. Mexické akce se přesto zúčastní světová dvacítka Donna Vekičová a přijedou také šampionky letošních podniků WTA Peyton Stearnsová s McCartney Kesslerovou. Divokou kartu dostala Laura Samson.

Více informací