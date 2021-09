Tým Evropy ve vyhroceném Laver Cupu vede už 11-1

Úvodní páteční den vyvrcholil slovní přestřelkou. Evropa po třech výhrách ve dvouhrách prohrála čtyřhru a jeden z jejich aktérů Alexander Zverev v hecu u sítě pronesl, že je to jediný bod, který Tým světa získal.



"Je*at toho člověka," rozčílil se kapitán Týmu světa John McEnroe. "To fakt řekl? Ať jde do p*dele," nebral si servítky John Isner.



Olej do ohně pak přilil ještě Reilly Opelka. "A taky řekl, že je nevinný," narážel vysoký Američan na obvinění německého tenisty z domácího násilí. "Dobrá poznámka," reagoval McEnroe.



V sobotu vyostřený Laver Cup pokračoval a zatím se potvrzují Zverevova slova. Tým světa totiž žádný další bod nepřidal, naopak Evropa jich přidala osm, neboť sobotní výhry jsou za dva body.



Řek Stefanos Tsitsipas nejprve porazil 6-3 6-4 Australana Nicka Kyrgiose, Alexander Zverev pak v bitvě bez jediného brejku udolal 7-6 6-7 10-5 Johna Isnera, když v super tie-breaku získal všech osm míčků po svém podání.











Vedení následně navýšil ve svém premiérovém vystoupení na Laver Cupu druhý hráč světa Rus Daniil Medveděv, jenž smetl 6-4 6-0 Denise Shapovalova. Na 11-1 v závěru programu zvýšili ve čtyřhře Andrej Rubljov s Tsitsipasem.



V neděli bude každá výhra za tři body. Laver Cup, jehož vznik inicioval Roger Federer jako poctu legendárnímu Australanovi Rodu Laverovi, jedinému dvojnásobnému držiteli Grandslamu, tak bude mít zřejmě i počtvrté stejného vítěze. Evropa vyhrála v Praze 2017, Chicagu 2018 i Ženevě 2019. Loni se kvůli koronavirové pauze nehrálo.

• LAVER CUP 2021, BOSTON (4. ročník) •

Kanada, tv. povrch / hala

páteční a sobotní výsledky (24. - 25. 09. 2021) • Tým světa - Tým Evropy 1-11 páteční výsledky (24. září): Opelka - Ruud 3-6 6-7(4) ... 0-1 Auger-Aliassime - Berrettini 7-6(3) 5-7 8-10 ... 0-2 Schwartzman - Rubljov 6-4 3-6 9-11 ... 0-3 Isner/Shapovalov - Zverev/Berrettini 4-6 7-6(2) 10-1 ... 1-3 sobotní výsledky (25. září): Kyrgios - Tsitsipas 3-6 4-6 ... 1-5 Isner - Zverev 6-7(5) 7-6(6) 8-10 ... 1-7 Shapovalov - Medveděv 4-6 0-6 ... 1-9 Isner/Kyrgios - Rubljov/Tsitsipas 7-6(8) 3-6 4-10 ... 1-11