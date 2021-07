Umag: Alcaraz a Altmaier budou hrát o první finále, vyzvou Ramose a Gasqueta

ATP UMAG - Na antukovém turnaji v chorvatském Umagu se rozhodlo o semifinalistech. 18letý Španěl Carlos Alcaraz postoupil do boje o své první finále, o které se utká se zkušeným krajanem Albertem Ramosem. Poprvé v kariéře je v semifinále Němec Daniel Altmaier, který vyřadil srbského obhájce titulu Dušana Lajoviče a může se chystat na Francouze Richarda Gasqueta-

Carlos Alcaraz má v 18 letech na kontě čtyři tituly z antukových challengerů, druhé kolo na Australian Open, třetí kolo na Roland Garros a po dnešku dvě semifinále na turnajích ATP.



V chorvatském Umagu se mezi čtyřku nejlepších dostal přes Francouze Lucase Pouillea, Slováka Andreje Martina a třetího nasazeného Srba Filipa Krajinoviče. Finalistu nedávného turnaje v Hamburku zdolal 7-6 2-6 6-1.



O první finále si Alcaraz zahraje s o patnáct let starším krajanem Albertem Ramosem (h2h 1-0) kterého loni zdolal na antuce v Riu de Janeiro. Třiatřicetiletý Ramos ve čtrvtfinále smetl 6-2 6-1 Itala Stefana Travagliu a v Chorvatsku navázal na první výhru po dvou a půl měsících.



Ze hry venku je druhý nasazený Dušan Lajovič, který si předloni v Umagu zahrál poslední semifinále a nakonec vybojoval dosud jediný titul na okruhu ATP. Srbský tenista skončil na raketě Daniela Altmaiera. 22letý Němec, který před dvěma týdny v Braunschweigu získal první challengerový titul, zvítězil 6-2 6-4 a poprvé postoupil do semifinále podniku ATP.



V něm překvapivý osmifinalista loňského French Open Altmaier vyzve Richarda Gasqueta. 35letý francouzský tenista dnes porazil 6-3 7-6 Damira Džumhura a poprvé v sezoně postoupil do semifinále, ve kterém již pětkrát po sobě neuspěl. Poslední finále si zahrál v od červenci 2018.