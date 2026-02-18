Unikát! Paul s Moutetem sehráli nevídaný game, Francouz odvrátil deset mečbolů!
Moutet – Paul 6:4, 3:6, 4:6
Pátý nasazený Paul vstupoval do souboje s Moutetem v roli lehkého favorita. Že to však Američan nebude mít vůbec lehké, ukázal už úvodní set zápasu. Francouz byl aktivnějším hráčem, což ve třetí hře potvrdil i na příjmu, když svému soupeři jako první vzal servis. Brejk s problémy potvrdil a dostal se do vedení 3:1.
Paul stihl náskok soupeře rychle vymazat, rozhodující moment přesto patřil jeho soupeři. Za stavu 4:4 podruhé uspěl na příjmu a set bez problémů dovedl k výhře 6:4. Rozhodující moment druhé sady přišel za stavu 3:2 pro domácího tenistu, který vzal výborně hrajícímu soupeři podání, a to mu stačilo k získání sady v poměru 6:3.
V závěrečném setu se na kurtu rozhořela obrovská bitva. Parádní tenis dostal nový náboj ve čtvrtém gamu, kdy Moutet prorazil Paulovi podání a šel do vedení 3:1. Brejk se mu ale potvrdit nepodařilo a rychle bylo vyrovnáno na 3:3. Paul postupem času přece jen získával ve výměnách navrch, což vyústilo v druhý ztracený Francouzův servis v řadě. Američan čistou hrou zvýšil vzápětí už na 5:3 a zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto.
Neuvěřitelný game se ale odehrál vzápětí. Paul se dostal při Moutetově servisu do vedení 40:15 a vypracoval si úvodní dva mečboly. To byl však teprve začátek neuvěřitelného dramatu. Francouz obě hrozby zažehnal, v následujících minutách ale stále ve stejném gamu čelil dalším osmi hrozbám na ukončení utkání. Pokaždé dokázal zareagovat a přes jedenáct shod nakonec nekonečnou hru za velkého aplausu fanoušků získal.
Ani deset promarněných šancí na ukončení zápasu ale s domácím borcem nezacloumalo. Zápas na svém servisu dovedl k bezproblémové výhře, když proměnil 11. mečbol, a po dvou hodinách a 31 minutách se mohl radovat z postupu.
