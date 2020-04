US Open bez diváků? Pořadatelé za zavřenými dveřmi hrát nechtějí, zároveň to nevylučují

Situace ohledně koronaviru je ve Spojených státech a obzvláště v New Yorku velmi špatná, ale stále je tu šance, že se letošní US Open, které má v týdnu od 24. srpna odstartovat kvalifikačními boji, uskuteční. Pořadatelé obvykle závěrečného grandslamu sezony však možná budou muset svůj areál zavřít pro diváky.

Americká tenisová asociace (USTA) včera informovala o tom, že se o osudu letošního US Open, které má v týdnu od 24. srpna odstartovat kvalifikačními boji, rozhodne ke konci června.

"Samozřejmě chceme turnaj odehrát. US Open je motorem naší organizace. Ale na prvním místě je zdraví a bezpečnost hráčů, fanoušků i personálu. Zatím je čas na naší straně, uvidíme," uvedl ředitel USTA Mike Dowse.

Šance na konání letošního ročníku obvykle závěrečného grandslamu sezony by mohla zvýšit varianta, že se letos ve Flushing Meadows bude hrát bez diváků. "Ta varianta tu sice je, ale teď mi to přijde vysoce nepravděpodobné. Pokud by však zdravotničtí odborníci přišli s názorem, že nejbezpečnější bude turnaj uspořádat bez diváků, pak to vezmeme v potaz."

Tenisová sezona je momentálně přerušená do 13. července. O osudu US Open Series by se mělo rozhodnout v červnu. Předčasně byl zrušen ženský turnaj v Montréalu, jelikož vláda kanadské provincie Québec zakázala konání sportovních a kulturních akcí až do konce srpna.