O osudu US Open by se mělo rozhodnout ke konci června, hlásí USTA

Pořadatelé US Open před pár dny uvedli, že jsou optimističtí a obvykle závěrečný grandslam sezony by se měl odehrát ve stanoveném termínu. Jenže ani oni nedokážou predikovat další vývoj pandemie koronaviru, a proto si na rozhodnutí o případném zrušení či změně termínu newyorského grandslamu dávají čas. Rozhodnout by se mělo ke konci června.

Lednové Australian Open se zvládlo i přes zuřící australské požáry odehrát, French Open bylo přesunuto na přelom září a října, Wimbledon byl poprvé od druhé světové války zrušen. A co US Open? Obvykle závěrečný grandslam sezony se koná v New Yorku, pandemií koronaviru nejvíce zasaženém městě světa, Spojené státy jsou navíc nejpostiženější zemí světa. Mnozí jsou skeptičtí, že se letošní ročník odehraje. Někteří tvrdí, že tenis letos už neuvidíme.

"Nemáme stanovené pevné datum, kdy padne rozhodnutí. Je to pochopitelné, situace se ze dne na den mění. Nejspíše se rozhodneme ve druhé polovině června, nějak tak," uvedl pro New York Times výkonný ředitel americké tenisové asociace Michael Dowse.

Pořadatelé před několika dny prohlásili, že jsou optimističtí a letošní ročník by se mohl odehrát ve stanoveném termínu. Starosta New Yorku Bill de Blasio si tím jistý není. "Věříme, že v září znovu otevřeme školy, ale co bude v červnu, červenci a srpnu, to vůbec netušíme. Nevím, zda bude možné v těchto měsících povolit shromažďování tak velkého počtu lidí."

Jednou z variant je tedy hrát za zavřenými dveřmi. Tuto možnost připouští šéf ATP Andrea Gaudenzi. Koncept bez diváků má podporu i od Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče.

Pro US Open by stejně jako pro French Open bylo zrušení letošního ročníku velkou finanční ránou. Pojištění proti infekčním nemocem má totiž pouze slavný Wimbledon.

Letošní ročník US Open má odstartovat v týdnu od 24. srpna kvalifikačními boji a vyvrcholit 13. září finálovým soubojem mužů.