US Open pokračuje v aktuálním trendu. Šampioni si finančně 'pohorší', více peněz bude za úvodní kola

Za titul ve dvouhře pořadatelé vyplatí 2,5 milionu dolarů, o půl milionu méně než před rokem. Za triumf ve čtyřhře vítězný pár inkasuje 660.000 dolarů.

Dotace kvalifikace se oproti roku 2019, kdy se hrála naposledy, zvýšila o 66 procent na šest milionů dolarů. Organizátoři tak chtějí podpořit tenisty z nižších pater světových žebříčků, kterých se pandemie koronaviru ekonomicky dotkla nejcitelněji. Vloni se kvůli koronavirovým opatřením hrála v New Yorku jen hlavní soutěž.

Za účast v 1. kole dvouhry US Open inkasují hráči a hráčky 75.000 dolarů (1,6 milionu korun), což je o 23 procent více než vloni. Za postup do druhého kola je čeká odměna 115.000, za 3. kolo 180.000. Za semifinále dvouhry je vypsaná prémie 675.000 dolarů, poražení finalisté získají šek na 1,25 milionu.

Kvalifikace se v New Yorku rozběhne ve čtvrtek. Hlavní soutěže odstartují příští týden v pondělí.

US Open prize money for 2021

Total compensation of $57.5 million, compared with 57.24 million in 2019 & $53.4 million in 2020



Singles champ prize money down 500K from 2020 & finalists down 250K to allow for greater compensation for qualifiers and early-round losers pic.twitter.com/e6f4u6WMzM