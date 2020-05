US Open se letos musí uskutečnit, pro dobro tenisu, říká Rusedski

Nad letošním US Open, které má 24. srpna vypuknout kvalifikačními boji stále visí otazník. Podle bývalé britské jedničky Grega Rusedského je ale nutné, aby se newyorský grandslam letos uskutečnil nehledě na to, zda budou moci do areálu ve Flushing Meadows zavítat diváci.

Kvůli pandemii koronaviru je letošní tenisová sezona přerušená už od března a k jejímu restartu dojde nejdříve na začátku srpna. Obvykle závěrečný grandslam sezony US Open má odstartovat 24. srpna kvalifikačními boji.

Spojené státy jsou však novým typem koronaviru nejpostiženější zemí světa, přičemž New York, kde se US Open koná, je nejhůře zasaženým městem světa. Naděje ale stále žije. Guvernér státu New York Andrew Cuomo totiž prohlásil, že sportovním událostem dá zelenou, pokud se uskuteční bez diváků. A toho by měl bílý sport podle Rusedského využít.

"Musíme najít způsob, jak letošní US Open odehrát, ať už s diváky, nebo bez nich. Určitě existuje cesta, jak ochránit hráče i ostatní a zároveň US Open uskutečnit. Můžeme to zvládnout."

Podle Rusedského by konání za zavřenými dveřmi nebylo až tak velkým problémem. "Pomyslete na ty miliony fanoušků, kteří se budou dívat v televizi. Tohle je velká šance rozšířit naše publikum, i kdyby se hrálo bez diváků, miliony lidí budou turnaj sledovat na obrazovkách. Byla by to jedinečná zkušenost, pokud budeme hrát bez diváků, protože pak můžeme říct, že jsme odehráli grandslam během pandemie koronaviru."

Ani povinné dodržování rozestupů nemůže podle Rusedského turnaj zrušit. "US Open má obrovský areál a když tam nebudou fanoušci, tak nebude žádný problém s dodržováním rozestupů. Místa je tam dost pro všechny a hráči by klidně mohli mít každý své malé území."

Na rozhodnutí je podle bývalé britské jedničky stále dost času. "Pořád máme červen a červenec, US Open se hraje až v srpnu, tou dobou bude většina podniků zase otevřená. Pokud se hráči budou cítit bezpečně a my jim bezpečnost zajistíme i v New Yorku, pak musí dojít k restartu sezony."

Zatímco Rusedskému konání bez diváků nevadí, švýcarská tenisová ikona Roger Federer se vyjádřil trochu jinak. "Bez fanoušků samozřejmě můžeme hrát, ale já bych raději tenisové dění obnovil až ve chvíli, kdy se budou moci stadiony alespoň částečně zaplnit."

"Roger má jiný názor, kdybych byl na tour já, tak bych rozhodně dal přednost tomu hrát bez diváků než vůbec. Vzpomeňte si na loňský Davis Cup. Byl to skvělý turnaj, ale když nehráli domácí Španělé, tak bylo fanoušků v hledišti velmi málo. Přesto se hrál vynikající tenis. To je jasný důkaz, že i bez fanoušků to půjde."

"U nás ve Velké Británii se jako jeden z prvních sportů vrátí fotbal, očekávám restart Premier League v příštím měsíci. Fotbal je mnohem více kontaktním sportem než tenis a pokud se jim povede hrát zápasy, tak nevidím důvod, proč by se nemohl vrátit i tenis."

Pořadatelé US Open jsou rovněž optimističtí, v nejhorším případě je možná změna termínu či dějiště. O osudu newyorského grandslamu se má rozhodnout nejpozději ve druhé polovině června.