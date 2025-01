US Open se protáhne na 15 dní a začínat bude už v neděli. Dva týdny potrvá pouze Wimbledon

Čtvrtý grandslam sezony US Open bude od letošního roku začínat už v neděli a protáhne se na 15 dnů, stejně jako Australian Open a Roland Garros. Změnu oznámili organizátoři z americké asociace USTA, kteří se tak rozhodli kvůli omezení rizika, aby se zápasy neprotáhly až do ranních hodin. Major v New Yorku se bude konat od 24. srpna do 7. září.

Turnaj v New Yorku následoval s prodloužením z kdysi tradičních 14 dnů Australian Open, které se tak rozhodlo od loňska kvůli omezení rizika, aby se zápasy neprotáhly až do ranních hodin. Roland Garros začíná v neděli už od roku 2006. Kritiky tohoto rozšíření grandslamů byli například Roger Federer nebo Maria Šarapovová. Stále čtrnáctidenní zůstal ze čtyř tenisových grandslamů už jen Wimbledon, kde se v roce 2022 zrušila volná neděle. Předtím se v All England Clubu hrálo pouze 13 dní.

Prodloužením turnaje získají američtí pořadatelé šanci zvýšit příjmy z prodeje vstupenek. Australian Open, které skončilo minulý týden, letos opět překonalo rekord v návštěvnosti. Včetně kvalifikace ho navštívilo zhruba 1,2 milionu lidí. Organizátoři US Open věří, že po změně rovněž své loňské maximum v návštěvnosti zlomí. Spolu s kvalifikací do Flushing Meadows zavítalo milion diváků.

První kolo bude rozloženo do tří dnů od neděle do úterý. Žádné další úpravy hlavního plánu se nekonají. Ve starém dvoutýdenním formátu turnaje se úvodní kolo hrálo tři dny až do roku 2015, kdy bylo zkráceno na dva hrací dny.