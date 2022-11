Úspěšný debut jako dárek k narozeninám. Lehečka si na Turnaji mistrů do 21 let poradil s domácím Passarem

NEXT GEN ATP FINALS - Jiří Lehečka úspěšně zahájil svou premiéru na Next Gen ATP Finals v italském Miláně. Rodák z Mladé Boleslavi, který dnes slaví 21. narozeniny a je prvním českým účastníkem v historii Turnaje mistrů do 21 let, si v úvodním duelu Zelené skupiny poradil 4-1 4-3(7) 4-1 s domácím outsiderem Francescem Passarem. Zítra nastoupí proti Brandonovi Nakashimovi, nebo Matteovi Arnaldimu.