Už jen jedna výhra! Krejčíková se Siniakovou jsou poprvé ve finále US Open

US OPEN - Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou dělí už jen jedna výhra od zkompletování kariérního grandslamu. Poprvé do finále US Open české vítězky pěti grandslamů postoupily po vítězství 6-3 6-7 6-3 nad americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová. O již třetí letošní triumf na akcích 'velké čtyřky' si zahrají s dvojicí Caroline Dolehideová a Storm Sandersová, nebo párem Caty McNallyová a Taylor Townsendová.