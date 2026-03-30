Úžasná zpráva! Kvitová má dvojčata a je už trojnásobnou maminkou

DNES, 12:30
Rodina Petry Kvitové se v pondělí rozrostla hned o další dva členy. Dvojnásobná wimbledonská královna totiž včera porodila dvojčata a stala se rovnou trojnásobnou maminkou. Česká tenisová legenda stejně jako před dvěma lety porod tajila před médii.
Petra Kvitová s manželem Jiřím Vaňkem (© JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia)

Synovi Petrovi budou dva roky a v pondělí mu rodiče Petra Kvitová s manželem Jiřím Vaňkem nadělili hned dva sourozence. Kvitová měla přivést na svět dvě dcery v pondělí okolo 13. hodiny v jedné z pražských nemocnic.

"Petra i obě holčičky jsou v pořádku," potvrdil Sport.cz mluvčí Českého tenisového svazu Karel Tejkal. V úterý by se měla na sociálních sítích vyjádřit sama Kvitová, která porod stejně jako v případě syna Petra (července 2024) tajila před médii. Těhotenství nicméně oznámila celkem rychle už loni v říjnu.

Kvitová překvapila před 13 měsíci návratem na kurty. Dvojnásobné královně slavného Wimbledonu se však vůbec nedařilo a prohrála osm z devíti zápasů. Proto se rozhodla, že srpnové US Open bude definitivní tečkou za její veleúspěšnou kariérou.

Během ní rodačka z Bílovce získala celkem 31 titulů, šestkrát pomohla k triumfu v BJK Cupu (dříve Fed Cup), ovládla Turnaj mistryň a vyšplhala se na post světové dvojky, přičemž ve finále Australian Open 2019 byla jeden set od usednutí na trůn.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
