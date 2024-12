V Angers začala vítězně také Palicová. Šalková je po zlomenině kotníku i popáté ve čtvrtfinále

04.12.

Andreescuová nestihne začátek sezony

Bývalá světová čtyřka Bianca Andreescuová se z osobních důvodů odhlásila z úvodního turnaje nové sezony v Aucklandu, kde si při jediném startu v roce 2019 ještě jako teenagerka vyšlápla na někdejší světové jedničky Caroline Wozniackou či Venus Williamsovou a z kvalifikace to dotáhla až do svého prvního finále na okruhu WTA. O pár měsíců později pak na US Open slavila již třetí, ale zároveň stále poslední titul. Čtyřiadvacetiletá Kanaďanka se letos v květnu vrátila na kurty po tři čtvrtě roku dlouhé pauze způsobené únavovou zlomeninou zad.