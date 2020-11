V Austrálii by se mohlo hrát i po skončení lednového Australian Open

Ředitel Australian Open Craig Tiley potvrdil, že se kvůli nejistotě ohledně pandemie koronaviru možná budou turnaje ATP a WTA v Austrálii konat neobvykle i po skončení úvodního grandslamu sezony. Australské léto se podle jeho slov možná protáhne až do poloviny února.

V posledních letech jsou tenisoví příznivci i tenisté zvyklí, že sezona začíná v Austrálii, kde měsíční program vyvrcholí v Melbourne Parku. Poté se tenisté rozjedou na všechny ostatní kontinenty a do Austrálie se vrací až zase se startem nového tenisového roku.

V příštím roce by však mohla přijít změna. Kvůli pandemii koronaviru jsou stále různá omezení, například ohledně cestování, a letos byla zrušena velká řada turnajů, hráči dokonce od března do srpna neměli možnost hrát soutěžní zápasy.

Přestože se mužský i ženský tenisový okruh zase rozjely a podařilo se uspořádat hned několik akcí, stále visí ve vzduchu nejistota, co bude s nadcházející sezonou. Ta má podle plánu začít australským létém, které má od 18. do 31. ledna vyvrcholit na grandslamovém Australian Open.

Tenisté by měli do Austrálie dorazit v polovině prosince, aby před startem turnajů stihli absolvovat povinnou 14denní karanténu. A možná se na nejmenším světadílu zdrží o něco déle, protože ATP a WTA momentálně s australskou tenisovou federací komunikují ohledně možnosti australské léto o pár týdnů protáhnout a po skončení Australian Open ještě uspořádat další turnaje.

"Mohli bychom po Australian Open odehrát ještě pár turnajů. Momentálně s vedením obou okruhů komunikujeme. Bude záležet i na tom, jak by to ovlivnilo kalendář a ostatní pořadatele a zda hráči vůbec takovou změnu budou chtít. Pokud se všichni na všem shodneme, tak proč ne. Samozřejmě rádi hráčům nabídneme co nejvíce možností hrát. Rádi bychom, kdyby všichni odehráli alespoň dva turnaje včetně Australian Open," uvedl Tiley.

Start sezony v Austrálii je sice vcelku potvrzený, ovšem organizátoři turnajů vyjma Australian Open stále nemají jistotu, že budou moct svou akci uspořádat. Kvůli pandemii koronaviru totiž existuje varianta, že se celé australské léto uskuteční v Melbourne Parku, tedy dějišti Australian Open. Hovoří se i o zrušení ATP Cupu.