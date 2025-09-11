V českém derby kralovala Bartůňková. Po jasné výhře je poprvé ve čtvrtfinále na okruhu WTA
Viďmanová – Bartůňková 3:6, 2:6
Pro obě české tenistky se jednalo o obrovskou příležitost vylepšit si osobní maximum na hlavní tour. Před zápasem byla kurzovou favoritkou Viďmanová, ovšem Bartůňková předvedla mnohem agresivnější i jistější výkon než její krajanka a od začátku utkání dominovala.
Ačkoli Bartůňková v úvodním dějství trefila jen 46 % prvních servisů, nepustila Viďmanovou k žádnému brejkbolu, ztratila jen osm bodů na podání a využila jednu ze svých čtyř brejkbolových šancí.
Ještě jednoznačnější byl průběh následující sady. Viďmanová sice měla ve čtvrté hře tři brejkboly, nicméně Bartůňková všechny hrozby bez větších problémů zlikvidovala a už v českém derby ztratila jen jeden game.
Bartůňková startuje v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu potřetí v kariéře a pokaždé vylepšila své maximum. Před třemi lety na antuce v Istanbulu vypadla v prvním kole, předloni na halovém betonu v Kluži dohrála ve druhém kole a teď se v Guadalajaře, kde dostala divokou kartu od pořadatelů, probila do čtvrtfinále.
Letos začínala kvůli nešťastnému šestiměsíčnímu dopingovému trestu v loňské sezoně v podstatě od nuly, ale velmi rychle se dokázala vrátit na bývalé pozice a po Guadalajaře bude debutovat v TOP 200 pořadí. V live žebříčku se posunula na 170. příčku zajišťující grandslamové kvalifikace.
Ve svém největším čtvrtfinále může narazit na loňskou šampionku Frechovou. Polka ale kvůli komplikovanému počasí stále nezná svou soupeřku pro úvodní zápas. Tou bude vracející se Sloane Stephensová, nebo Lucrezia Stefaniniová.
Viďmanová navzdory tomuto nezdaru prožila jeden z nejlepších turnajů v kariéře. Letos dokončila studium na univerzitě ve Spojených státech, začala se naplno věnovat profesionálnímu tenisu a postupně se šplhá nahoru ve světovém hodnocení.
Jednalo se o její druhé kariérní vystoupení na hlavním okruhu. To premiérové absolvovala na právě skončeném US Open, kde se podívala do druhého kola kvalifikačních bojů. V Guadalajaře vyhrála včetně kvalifikace tři zápasy a vyřadila nasazenou Alyciu Parksovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Guadalajaře
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Už jen 3 výhry a je v top 100.
Darja bude muset k tomu nudnému pinkání přidat ještě nějakou nástavbu, jinak to bude mít těžký...
Volba turnaje v Mexiku se pro Nikolu ukázala jako opravdovej majstrštyk. Soupeřky měla na úrovní ITF turnajů ale bodové ohodnocení nesrovnatelně vyšší ...
A na turnaji ještě nekončí i když ve čtvrtfinále už narazí na nějakou těžkou váhu a bude jasná outsiderka. Při zopakování dnešního výkonu by ale mohla překvapit ...