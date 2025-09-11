V českém derby kralovala Bartůňková. Po jasné výhře je poprvé ve čtvrtfinále na okruhu WTA

WTA GUADALAJARA - České derby ve druhém kole na probíhající pětistovce v Guadalajaře bylo jednoznačnou záležitostí. Nikola Bartůňková (19) za hodinu a půl přehrála bez ztráty servisu 6:3, 6:2 krajanku Darju Viďmanovou (22) a zajistila si své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. V něm může narazit na loňskou šampionku Magdalenu Frechovou.
Nikola Bartůňková snadno ovládla české derby v Mexiku (© Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Viďmanová – Bartůňková 3:6, 2:6

Pro obě české tenistky se jednalo o obrovskou příležitost vylepšit si osobní maximum na hlavní tour. Před zápasem byla kurzovou favoritkou Viďmanová, ovšem Bartůňková předvedla mnohem agresivnější i jistější výkon než její krajanka a od začátku utkání dominovala.

Ačkoli Bartůňková v úvodním dějství trefila jen 46 % prvních servisů, nepustila Viďmanovou k žádnému brejkbolu, ztratila jen osm bodů na podání a využila jednu ze svých čtyř brejkbolových šancí.

Ještě jednoznačnější byl průběh následující sady. Viďmanová sice měla ve čtvrté hře tři brejkboly, nicméně Bartůňková všechny hrozby bez větších problémů zlikvidovala a už v českém derby ztratila jen jeden game.

Bartůňková startuje v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu potřetí v kariéře a pokaždé vylepšila své maximum. Před třemi lety na antuce v Istanbulu vypadla v prvním kole, předloni na halovém betonu v Kluži dohrála ve druhém kole a teď se v Guadalajaře, kde dostala divokou kartu od pořadatelů, probila do čtvrtfinále.

Letos začínala kvůli nešťastnému šestiměsíčnímu dopingovému trestu v loňské sezoně v podstatě od nuly, ale velmi rychle se dokázala vrátit na bývalé pozice a po Guadalajaře bude debutovat v TOP 200 pořadí. V live žebříčku se posunula na 170. příčku zajišťující grandslamové kvalifikace.

Ve svém největším čtvrtfinále může narazit na loňskou šampionku Frechovou. Polka ale kvůli komplikovanému počasí stále nezná svou soupeřku pro úvodní zápas. Tou bude vracející se Sloane Stephensová, nebo Lucrezia Stefaniniová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Viďmanová navzdory tomuto nezdaru prožila jeden z nejlepších turnajů v kariéře. Letos dokončila studium na univerzitě ve Spojených státech, začala se naplno věnovat profesionálnímu tenisu a postupně se šplhá nahoru ve světovém hodnocení.

Jednalo se o její druhé kariérní vystoupení na hlavním okruhu. To premiérové absolvovala na právě skončeném US Open, kde se podívala do druhého kola kvalifikačních bojů. V Guadalajaře vyhrála včetně kvalifikace tři zápasy a vyřadila nasazenou Alyciu Parksovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Dobry-den
11.09.2025 00:12
Nikola skvěle.

Už jen 3 výhry a je v top 100.
frenkie57
11.09.2025 00:15
Na to, jak byla hluboko na konci trestu, to zvládla naprosto bravůrně. JJak píšu jinde, vůbec nepochybuju, že jsese velmi brzy ukáže v top100. Totéž platí i pro Darju V.
Dobry-den
11.09.2025 00:22
Nikola na to herně má. Otázkou je, kam ji pustí hlava, protože těch kolapsů už měla fakt spoustu.

Darja bude muset k tomu nudnému pinkání přidat ještě nějakou nástavbu, jinak to bude mít těžký...
frenkie57
11.09.2025 00:36
Nikola potřebuje v zápase konzistenci, jakmile se přestane dařit, začne drobet panikařit. Ale to je typické pro spoustu hráček, i na vyšších úrovních. Prostě se stále potvrzuje to, že tenis není zdaleka jenom fyzický sport.
frenkie57
11.09.2025 00:12
Myslím si, že se obě holky možná ještě do konce sezony objeví v top100. Když ne letos, tak příští rok určitě. Budu jim držet palce, mají na to.
Kandinsky1
11.09.2025 00:11
Slušnej výklep
tommr
10.09.2025 23:58
Nikola byla dneska jasně lepší a zaslouženě vyhrála ... smile
Volba turnaje v Mexiku se pro Nikolu ukázala jako opravdovej majstrštyk. Soupeřky měla na úrovní ITF turnajů ale bodové ohodnocení nesrovnatelně vyšší ...
A na turnaji ještě nekončí i když ve čtvrtfinále už narazí na nějakou těžkou váhu a bude jasná outsiderka. Při zopakování dnešního výkonu by ale mohla překvapit ...
HAJ
11.09.2025 00:02
Taky si myslím, dnes hrála velmi dobře a QF pro ni bude odměna a jestli zopakuje dnešní hru, tak to bude zajímavé. V každém případě pro ni výborná zkušenost.
