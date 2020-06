V Charlestonu se nedařilo grandslamovým šampionkám, prohrály Keninová i Stephensová

CREDIT ONE BANK INVITATIONAL - V sobotu se v soutěži družstev v Charlestonu odehrály vinou deště jen tři zápasy. Na úvod vítězka letošního Australian Open Sofia Keninová podlehla Madison Keysové, bývalá šampionka US Open Sloane Stephensová zase nestačila na Jennifer Bradyovou.

V Charlestonu se letos v dubnu nemohl kvůli pandemii koronaviru odehrát tradiční podnik WTA na zelené antuce. Pořadatelé tak o dva měsíce později připravili alespoň akci bez diváků za přísných hygienických podmínek.



Na šestidenním turnaji Credit One Bank Invitational startují dva osmičlenné týmy - Team Peace kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsové a Team Kindness kapitánky Madison Keysové.



Postupně dochází na 24 zápasů a ve hře je dohromady 48 bodů - první dva dny byla výhra za 1 bod, další dva dny za 2 body a o víkendu má vítězný zápas cenu 3 bodů.



Akci výrazně narušuje déšť a tak se pouze jeden den hrálo podle původního plánu. Počasí nepřálo ani v sobotu, kdy se odehrály tři ze čtyř duelů.



Na úvod neuspěla světová čtyřka Sofia Keninová. Jednadvacetiletá Američanka, která letos v lednu na Australian Open získala první grandslamový titul a v březnu stihla vyhrát ještě halový turnaj v Lyonu, podlehla 3-6 7-5 2-10 kapitánce soupeřova týmu Madison Keysové.



Keninová přitom mohla předvést parádní obrat. Ze stavu 3-6, 0-4 a 30-40 si totiž i díky odvrácení mečbolu dokázala vynutit super tie-break, v něm už ovšem opět dominovala finalistka US Open z roku 2017 Keysová a snížila stav zápasu na rozdíl jediného bodu - 13-14.



Další dva zápasy za 3 body ale šly na stranu týmu Peace kapitánky Mattekové-Sandsové. Nejprve uspěly ve čtyřhře Ajla Tomljanovicová a Caroline Dolehideová a vzápětí bodovala Jennifer Bradyová, která přehrála 6-2 7-6 vítězku US Open 2017 Sloane Stephensovou.

.@jennifurbrady95 gets it done.



Brady defeats Stephens in straight sets to add points for Team Peace.#CreditOneBankInvitational pic.twitter.com/ywwoRuMeTS — Tennis Channel (@TennisChannel) June 28, 2020



25letá Bradyová, 48. hráčka světa, tak v Charlestonu vyhrála i svůj třetí zápas a navíc bez ztráty setu. Zvítězila také nad Viktorií Azarenkovou a k tomu bodovala ve čtyřhře po boku Emmy Navarrové.



"Když hraju za tým, není na mě takový tlak. Hrála jsem dva roky univerzitní soutěž, takže vím, jaké to je hrát jinak, než sám za sebe," řekla Bradyová.



Turnaj vyvrcholí 'super nedělí', kdy budou na programu čtyři čtyřhry a předtím ještě jedna singlová dohrávka. Tým Mattekové-Sandsová před závěrečným dnem vede 20-13 a k triumfu potřebuje vyhrát 2 z 5 posledních duelů.