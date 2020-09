V Kitzbühelu vypadl i Schwartzman. Do semifinále se poprvé dostali tři kvalifikanti: Djere, Hüsler a Hanfmann

V Kitzbühelu se koná první antukový turnaj ATP po půlroční koronavirové pauze a papírovým favoritům se na něm nedaří. Diego Schwartzman se jako jediný z nasazených hráčů dostal do čtvrtfinále, ale to bylo konečnou už i pro něj.



Druhý nasazený Argentinec nestačil na Lasla Djereho, který nad světovou třináctkou zvítězil 7-6 6-3 a na třetí pokus si připsal jeho premiérový skalp.

A tak se stalo, že v Kitzbühelu se poprvé od vzniku ATP Tour v roce 1990 dostali do semifinále tři kvalifikanti. Djereho doplnili ještě německý tenista Yannick Hanfmann a Švýcar Marc-Andrea Hüsler.



Podle 81. hráče světového žebříčku Djereho je dlouhá pauza kvůli koronaviru a chybějící herní praxe důvodem, proč se daří kvalifikantům.



"Určitě je pro nás výhodou, když už máme v nohách víc zápasů. Jim chybí zápasová rutina. Třeba pro mě to byl dneska už pátý zápas, zatímco pro Diega druhý," řekl pětadvacetiletý srbský tenista, jenž jako jediný ze semifinalistů už jeden titul z okruhu má. Loni vyhrál turnaj na antuce v Riu de Janeiro.



To 24letý Marc-Andrea Hüsler, až 303. hráč pořadí ATP, měl před turnajem na kontě jediný vítězný zápas na okruhu ATP. V Rakousku však po vyřazení turnajové jedničky Fabia Fogniniho zdolal i bývalou světovou dvanáctku Feliciana Lópeze , se španělským veteránem si poradil 6-4 6-3.



Osmadvacetiletý Yannick Hanfmann vyřadil svého krajana Maximiliana Marterera. a do semifinále postoupil podruhé v kariéře. O vyrovnání svého maxima ze Gstaadu 2017 se utká v prvním vzájemném duelu s Djerem.



Trojici kvalifikantů v sobotu doplní jiný Srb Miomir Kecmanovič, který porazil ve třech setech Argentince Federica Delbonise a o finále si zahraje s Hüslerem.