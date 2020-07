V Liberci vrcholí boje ve skupině. Prvním semifinalistou je suverénní Nejedlý

V Liberci třetím dnem pokračuje turnaj O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Vrcholí boje ve skupinách a postup do semifinále si už zajistil Pavel Nejedlý, který ve třech duelech neztratil ani set a prohrál dohromady jen 11 gamů, Michael Vrbenský, Tereza Smitková a ve formě hrající Veronika Vlkovská.

Český tenisový svaz v době koronavirové pauzy pořádá řadu akcí a jednou z nich je čtyřdílný seriál turnajů O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Po podnicích Macha Lake Open ve Starých Splavech u Máchova Jezera a Moravia Open v Prostějově, kde triumfovali shodně Jonáš Forejtek a Barbora Krejčíková, se tento týden koná Svijany Open na antuce v Liberci.



Na druhém ze tří podniků seriálu postoupil do semifinále Pavel Nejedlý. V Liberci sedmadvacetiletý Čech (464. v ATP) dokonce prošel skupinou se ztrátou pouhých 11 gamů ve třech duelech, když si po Marku Gengelovi a Daliboru Svrčinovi poradil v přímém souboji o první místo ve skupině s Václavem Šafránkem, kterého smetl dvakrát 6-2.



Přímý souboj o 1. místo ve skupině D vyhrál Michael Vrbenský, jenž porazil 7-6 6-4 jediného zahraničního hráče v soutěži Ukrajince Vitalije Sačka.



První semifinalistkou mezi ženami se stala Tereza Smitková. Boj o 1. místo ve skupině D nejprve zdramatizovala svou výhrou Karolína Kubáňová, která následně doufala v neúspěch Smitkové. Osmifinalistka Wimbledonu 2014 ale zdolala po dvou a půlhodinách boje 6-4 5-7 6-2 Saru Bejlek a připsala si třetí vítězství.



Skvělou formu si drží Veronika Vlkovská, která znovu po dvou týdnech na akci O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta prošla z kvalifikace až do semifinále. Po Prostějovu vyhrála šest zápasů v řadě i na antuce v Liberci, kde si dnes 22letá Češka poradila 6-1 6-4 s o osm let mladší Nikolou Bartůňkovou.



V hlavní soutěži Svijany Open startuje 16 tenistů a stejný počet žen. Ti jsou rozděleni do čtyř skupin, přičemž vítězové postoupí do sobotního semifinále. Akce s dotací 980 tisíc korun vyvrcholí v neděli finálovými dvouhrami.