V Miami dohráli bývalí šampioni Murray a Isner i znovu zraněný Monfils

35letý Brit Andy Murray letos vyhrál všech sedm zápasů, v nichž musel do rozhodujícího třetího, nebo pátého setu. Navíc třikrát uspěl až po odvrácení minimálně jednoho mečbolu.



V posledních dvou duelech ale neuhrál ani set a poprvé v sezoně prohrál dva zápasy po sobě. Na Masters 1000 v Miami podlehl 4-6 5-7 Srbu Dušanu Lajovičovi, který si na čtvrtý pokus připsal první letošní výhru na tvrdém povrchu. Od začátku loňského roku na něm vyhrál jen 4 z 16 duelů.



Šampion z let 2009 a 2013 Murray sice za stavu 4-6 a 4-5 na poslední chvíli zaznamenal svůj první brejk v zápase, další letošní obrat ale nepřidal a po 12 letech opouští Floridu bez vítězství.



"Když jsem to neukončil při svém podání, bál jsem se, že se to bude opakovat i podruhé, komentoval Lajoviče, jenž v posledním gamu vedl 40-0, ale využil až třetí mečbol po chybě Murrayho v dlouhé výměně. "Dostal mě pod tlak, naštěstí pokazil forhend, což se mu obvykle nestává."



32letý Lajovič si o vyrovnání svého maxima v Miami zahraje s domácím bombarďákem Maximem Cressym (h2h 0-1). "S těmito soupeři hraju nerad, snaží se vás dostat pod tlak při svém vlastním servisu. Musím se pokusit zůstat psychicky vyrovnaný," plánuje Lajovič.







Po Murraym vypadl také domácí veterán John Isner, jenž před pěti lety v Miami slavil svůj největší úspěch kariéry. 38letý Američan podlehl 6-7 6-7 o sedmnáct let mladšímu krajanovi a hráči z konce druhé světové stovky Emiliu Navovi a na pátém ze šesti letošních turnajů skončil v 1. kole. Od postupu do finále v Dallasu prohrál čtvrtý zápas po sobě, v tie-breaku neuspěl dokonce už pětkrát v řadě.



Nava hraje na turnaji Masters 1000 díky divoké kartě potřetí v kariéře a připsal si druhou výhru na okruhu ATP, tu první slavil na loňském US Open. Ve druhém kole vyzve dalšího favorizovaného krajana světovou desítku Taylora Fritze, proti kterému bude poprvé čelit členovi Top 40.

Youth beats experience



21 y/o American Emilio Nava out-tiebreaks 2018 champion Isner 7-6(5) 7-6(4) at the #MiamiOpen! pic.twitter.com/F0Z4Zb9vso — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2023



Bývalý 6. hráč světa Gaël Monfils se na začátku března vrátil po 9 měsíců dlouhé pauze zaviněné zraněním paty, než se ale dočkal vítězství, je zpátky na marodce. V Miami 36letý Francouz vzdal za stavu 3-3 kvůli bolestem pravého zápěstí krajanu Ugu Humbertovi a jak už dříve naznačil, mohlo by další zranění znamenat konec kariéry.



Monfils vzdal celkově již 24. rozehraný zápas, čímž vyrovnal smutný rekord na okruhu ATP.

Oh Gael



In visible pain in his wrist, @Gael_Monfils retires at 3-3 in the first set vs countryman Humbert#MiamiOpen pic.twitter.com/m0ErQXGcXn — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2023

Losing against Ugo Humbert at @MiamiOpen Gael Monfils collected his 24th losing match with retirement. Tied @atptour record#MiamiOpen pic.twitter.com/mY7SoLRzK6 — TennisMyLife (@TennisMyLife68) March 23, 2023