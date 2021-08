V Montréalu postupuje jen Siniaková, Muchová prohrála s hráčkou druhé stovky. Martincová a Bouzková vzdaly

Kateřina Siniaková v průběhu antukového jara ukončila dlouhé trápení a už na šestém turnaji v řadě zvládla úvodní zápas. Pětadvacetiletá Češka, která v Tokiu pod pěti kruhy s krajankou Barborou Krejčíkovou vybojovala zlatou medaili, v Montréalu začala hladkým vítězstvím 6-1 6-3 nad Jelenou Ostapenkovou. S grandslamovou šampionkou si i ve druhém vzájemném souboji poradila suverénně.

V utkání sice třikrát ztratila podání, ovšem své soupeřce ho dovolila udržet jen jednou. Ostapenková dnes hlavně chybovala a Siniakové postup do dalšího kola velmi usnadnila. Hotovo bylo za necelou hodinu a čtvrt.

Rodačka z Hradce Králové na National Bank Open hraje popáté a o své první osmifinále bude usilovat proti nasazené pětce Garbiñe Muguruzaové. S bývalou světovou jedničkou má vyrovnanou bilanci 1-1.

