V New Yorku nebude hrát ani Venus. US Open bude po 18 letech bez sester Williamsových

"Není to nejlepší zpráva. Připojuju se k Sereně, Rogerovi a Rafovi na seznam zraněných. Stále to však bude skvělé US Open a já moc děkuju za divokou kartu. Moc jsem se těšila, ale asi to takhle mělo být. Vrátím se zpět!" uvedla 41letá Venus na Twitteru.



Problémy s nohou má prý celé léto a vyřešit je nestihla. "Tentokrát se zázrak nepovedl. Vzácný volný čas alespoň využiju k seznamování s muži," žertovala v krátkém videu, které zveřejnila na sociálních sítích. Nabídky přijímá od vyšších a chytrých mužů. Ale ne chytřejších, než je ona sama. A zájemci by neměli být příliš upovídaní.



Americká veteránka Williamsová má na kontě sedm grandslamových titulů ve dvouhře žen. Pětkrát ovládla Wimbledon a dvakrát US Open (2000 a 2001). V roce 2002 si ještě zahrála finále, ale od té doby v New Yorku přidala už jen tři semifinále. Loni vypadla v prvním kole s Karolínou Muchovou.



V roce 2021 bývalá světová jednička startovala na devíti turnajích a vyhrát na nich dokázala jen tři zápasy. Naposledy se představila v pondělí na domácí půdě v Chicagu, kde prohrála se Su-Wei Hsieh. Aktuálně figuruje na 147. místě světového žebříčku, na US Open měla hrát díky divoké kartě.



Letošní US Open bude bez obou sester Williamsových poprvé od roku 2003. Obě tehdy po vzájemné bitvě ve finále Wimbledonu předčasně ukončily sezonu - Serena kvůli operaci kolena, Venus vinou trhliny v břišním svalu.

