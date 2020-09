V Ostravě by měly hrát Muguruzaová a Bertensová

Účast obou hráček oznámili organizátoři na sociálních sítích. Španělka Muguruzaová je momentálně na 15. místě pořadí WTA, byla už ale světovou jedničkou a na svém kontě má tituly z French Open a Wimbledonu. Nizozemka Bertensová stihla v letošní zkrácené sezoně získat jeden titul, v únoru uspěla v Petrohradu.



J&T Banka Ostrava Open 2020 kategorie Premier se uskuteční s dotací 528.500 dolarů 19. až 25. října a přístup do Ostravar Areny mají mít i fanoušci. Organizátoři odhadují, že každý den by se mohlo dostat do haly až pět tisíc diváků.